Грошова допомога від ERC: хто з українців отримає 29 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 19 липня 2026 року "Естонська рада у справах біженців" (ERC) приймає заявки на реєстрацію у програмі грошової допомоги для вразливих домогосподарств, які безпосередньо постраждали від війни. У її рамках виплати стартуватимуть з 29 000 грн.

Про те, хто і де може отримати кошти, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з українців нададуть допомогу від ERC

За інформацією організаторів, виплати у рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування" будуть доступні у прифронтовій Харківській області, а саме — жителям Безлюдівської громади.

Відповідна ініціатива надасть доступ до засобів для існування для вразливих домогосподарств, які постраждали від війни, дозволить створити нові джерела доходу та досягнути прожиткового мінімуму.

Під час відбору організатори братимуть до уваги соціальну та фінансову вразливість домогосподарств. Пріоритетними для права отримати виплати будуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та жителі, які безпосередньо постраждали від війни.

Зокрема, на грошову допомогу зможуть розраховувати домогосподарства, де є громадяни з інвалідністю І-ІІ групи, хронічними хворобами, кому потрібне дороге лікування, родини, які складаються з людей похилого віку (60+).

Окрім того, у списку наступні категорії вразливості:

домогосподарства-переселенці;

родини з безробітними від 50 років;

домогосподарства з трьома і більше дітьми;

родини, де є діти до двох років;

домогосподарства, які очолюють матір-одиначка/батько-одинак, де є діти;

родини, де всі віком 18-49 років безробітні.

Перевагу нададуть тим заявникам, у яких немає постійного працевлаштування чи доходів.

Важливою умовою є відсутність аналогічної допомоги від організацій за останній рік.

Розміри грошової допомоги та як зареєструватися

Для того, щоб долучитися до програми ERC, громадянам потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки прийматимуть тільки до 23:59 19 липня 2026 року чи ліміту фінансування.

Умовами програми передбачені різні розміри допомоги залежно від напрямку діяльності:

Для кролівництва, козівництва, іншого тваринництва (зокрема, вівчарство, нутрії), а також бджільництва — 29 000; Для птахівництва (виробництво яєць, м'яса) — 30 000; Для розведення корів (виробництво м’ясної, молочної продукції) — 42 000; Для свинарства (виробництво м'яса) — 31 000; Для іншого сільського господарства (вирощування ягід, овочів тощо) — 31 000; Для виробництва харчової продукції: випічка, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів — 42 000; Для надання послуг: пошив/ремонт одягу, ремесла, будівництво, ремонт, побутові послуги, послуги краси — 42 000; Для тепличного господарства — 42 000.

Разом із заявкою потрібно буде додати копії, скановані копії або фото-копії документів:

документа, що підтвердить особу заявника та членів родини;

ідентифікаційного коду;

довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

документів, що підтвердять соціально-економічну вразливість сім'ї.

Вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами.

"Наявність категорії вразливості є необхідною умовою для участі в програмі, але не гарантує отримання грошової допомоги. Рішення про попереднє схвалення ухвалюється на підставі інформації, наданої головним заявником, що представляє домогосподарство у комунікації з командою Естонської ради у справах біженців", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку громадяни можуть отримати допомогу від представництва організації ADRA. Вона прийматиме заявки на надання товарів та коштів. Зокрема, у рамках програми кожен в родині зможе отримати по 900 грн. Працюватиме організація у Миколаївській області.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку одразу у п'яти областях України громадяни зможуть взяти участь у програмі від Карітас України. У рамках напрямку "Cash for Job" українці отримають фіндопомогу до 43 000 грн. Проєкт покликаний допомогти роботодавцям створити нові або заповнити наявні вакансії, а люди вразливих категорій — офіційно знайти роботу.