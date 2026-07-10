Виплати на зиму: хто отримає грошову допомогу у близько 20 000 грн

Чоловік тримає дрова, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Жителям однієї з міських територіальних громад виплатять близько 20 000 на тверде пічне паливо у рамках підготовки до майбутньої зими. Відомо, хто і як може зареєструватися на надання грошової допомоги за відповідною програмою вже зараз.

Про те, кому передбачене право на виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто отримає грошову допомогу на зиму у близько 20 000 грн

До 17 серпня 2026 року жителі Сумської МТГ можуть подати заявки на програму допомоги з підготовки населення до опалювального періоду 2026–2027 років.

Матеріальна допомога передбачена на купівлю твердого пічного побутового палива у місті Суми для домогосподарств, у яких відсутнє централізоване опалення.

У рамках програми одноразову виплату отримають найбільш вразливі категорії громадян. Виплати на холодний період будуть надані у порядку пріоритетності залежно від категорії. У списку:

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Субсидіанти, які отримували допомогу на купівлю твердого палива; Пільговики, яким надавалась допомога на пічне побутове паливо; Самотні непрацездатні громадяни пенсійного віку; Матері чи батьки, що не перебувають у шлюбі, або у разі смерті одного з батьків, яким надається допомога для самотніх; Громадяни, які отримують виплати при народженні дитини; Багатодітні родини; Особи з інвалідністю та члени їхніх родин, а також домогосподарства, де є діти з інвалідністю; Родини зі статусом внутрішньо переміщеної; Дитбудинки сімейного типу; Прийомні родини.

Який механізм виплат та як отримати допомогу

Правила програми передбачають можливість звернення жителів Сум із заявами на оформлення виплат на тверде паливо до 17 серпня 2026 року.

Розмір грошової допомоги на новий опалювальний сезон становитиме 19 400 грн. Кошти будуть виплачені одноразово за такою пріоритетністю:

для домогосподарств, де є найбільше вразливих осіб;

для домогосподарств, члени якого мають хоча б одну категорію вразливості (за наявності фінансування);

для домогосподарств, члени якого не належать до жодної категорій вразливості (якщо вистачатиме коштів).

"Оформити допомогу можна у департаменті та на віддалених робочих місцях", — йдеться у повідомленні.

Подробиці щодо процедури надання виплат можна уточнити за номерами телефонів:

788-888 (багатоканальний);

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Раніше Новини.LIVE розповідали про допомогу до 5 000 доларів від Чехії. Йдеться про реалізацію проєкту, що втілюють за фінпідтримки американського народу. У його рамках нададуть кошти на мікробізнес у Харківській області. Виплати будуть доступні ветеранам, у яких вже є підприємства, звільнених зі служби після 24 лютого 2022-го.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Миколаєві стартувала реєстрація на виплати від УВКБ ООН. Заявки на допомогу від можуть тепер подавати громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи та біженця. Зокрема, переселенцям, які перемістились до 45 днів, виплатять по 12 300 грн.