Грошова допомога NRC: хто і де може оформити виплати влітку

Жінка похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року у низці громад однієї з прифронтових областей України громадянам доступна реєстрація у проєкті з надання грошової допомоги від Norwegian refugee council (NRC) та Ukraine Humanitarian Fund (UHF). Виплати зможуть отримати домогосподарства, які постраждали від негативних наслідків війни.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Кому доступна грошова допомога від NRC та UHF

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Захист, збереження гідності та підтримка безпечних умов життя домогосподарств, які постраждали від конфлікту у Запорізькій області шляхом своєчасного, гнучкого та підзвітного надання уніфікованої грошової допомоги (UCTs)".

Попередня реєстрація на допомогу за пріоритетами доступна у Запорізькій області.

Метою відповідної ініціативи є надання підтримки людям та домогосподарствам, які постраждали внаслідок війни, потрапили у складні життєві обставини та мають підвищені потреби.

Кошти можна буде використати на покриття базових потреб: продукти харчування, ліки, засоби гігієни, транспорт, базові побутові витрати або інші нагальні потреби домогосподарства.

Згідно з проєктом, зареєструватися та отримати допомогу зможуть такі категорії людей:

Соціально вразливі громадяни, які мешкають у прифронтових районах (0-50 км); Недавно переміщені, евакуйовані (протягом останніх 45 днів); Постраждалі внаслідок обстрілів громадяни (пошкоджене житло, були поранені, є загиблі члени родини) (якщо це сталося протягом 45 днів); Вразливі категорії з-поміж переселенців, що проживають 50+км від лінії фронту, перемістилися понад 6 місяців тому та не маюють держпідтримки (виплат) з певних причин.

Як подати заявку на отримання виплат та інші нюанси

Згідно з умовами проєкту від Norwegian refugee council (NRC) та Ukraine Humanitarian Fund (UHF), грошова допомога буде надаватися лише у кількох громадах Запорізького району:

Матвіївська;

Михайлівська;

Михайло-Лукашівська;

Новомиколаївська;

Таврійська;

Павлівська;

Петро-Михайлівська;

Степнянська.

Для попередньої реєстрації громадяни мають заповнити спеціальну форму, проте цей факт ще не гарантуватиме автоматичної участі у проєкті.

"Будь ласка, не заповнюйте форму, якщо Ви не належите до таких громад! У разі відбору з Вами зв'яжуться за контактним номером телефону, щоб запросити, як учасника проєкту. Реєстрація не гарантує участі у проєкті, серед зареєстрованих будуть відібрані учасники, які належать до більш вразливих категорій та відповідають критеріям проєкту", — йдеться у повідомленні.

Також обов'язковою умовою є те, що заявник раніше не отримував допомоги від інших організацій/фондів протягом останніх трьох місяців.

Ще Новини.LIVE писали, хто з українців може отримати грантову допомогу від Данії. Виплати передбачені для тих, хто хоче пройти перекваліфікацію для працевлаштування. За програмою Данської ради з питань біженців, громадяни отримають можливість професійного навчання. Отримати кошти зможуть тільки ті, хто постраждав від війни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку українці можуть оформити фінансову допомогу у розмірі 12 300 грн. Йдеться про виплати для евакуйованих громадян. Оформити їх можна буде одразу у двох областях у разі переїзду через атаки, небезпеку чи накази місцевої влади про евакуацію.