Грошова допомога до 4 100 євро: хто може оформити виплати від США

Жінки за комп'ютером, євровалюта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У червні-липні 2026 року в одному з регіонів деяким громадянам доступні гранти за програмою допомоги, що втілюють за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. У її рамках українці зможуть подати заявки на виплати для розвитку власної справи до 4 100 євро.

Про те, кому доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати фінансову допомогу до 4 100 євро

Йдеться про реалізацію проєкту "Довіра" для жителів Харківської області, у рамках якого передбачене надання мікрогрантів для мікро- та малих підприємств.

Взяти участь у проєкті зможуть лише кілька категорій громадян. Він доступний для:

ветеранів, які мають бізнес, звільнені зі служби з 24 лютого 2022 року;

членів родин таких ветеранів;

рідних загиблих, померлих/зниклих безвісти захисників.

Метою проєкту є надання спроможності ветеранам війни, членам їхніх родин, а також рідним загиблих захисників розвинути та відновити мікро- та мале підприємництво, посилити фінансову спроможність.

Згідно з правилами, заявникам нададуть мікрогранти до 4 157 євро (гривневий еквівалент — 216 000 грн). Кінцева сума гранту буде залежати від поданих заявок та фінансових планів.

Пріоритет під час відбору матимуть:

Ветерани після 24 лютого 2022-го; Члени родин загиблих/померлих, зниклих безвісти захисників; Ті, у кого є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); У бізнес-ідеї є соціальна спрямованість (товари/послуги орієнтовані для найбільш уразливих категорій осіб).

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси

У разі відповідності вимогам програми громадяни мають право подавати заявки, розробивши фінансовий план. Водночас важливе дотримання таких вимог:

мати один із вищевказаних статусів;

наявність держреєстрації підприємницької діяльності на момент звернення;

бізнес розташований у Харківській області, окрім районів, де тривають активні бойові дії;

заходи в рамках бізнес-ідеї мають не перевищувати 60 днів.

Подати попередню заявку можна, заповнивши онлайн-форму. Дедлайн подання заявок: 15 липня поточного року.

За результатами відбору буде сформовано рейтинг заявок відповідно до набраних балів та укладені угоді про надання гранту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мешканці одного з міст України мають змогу оформти фіндопомогу від благодійного фонду "Рокада". Кошти нададуть вразливим категоріям населення у розмірі 10 800 грн. Допомогу можуть отримати особи з інвалідністю та люди з тяжкими хворобами, люди похилого віку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні доступна грошова допомога для евакуйованих осіб у двох областях. Йдеться про виплату у сумі 12 300 грн. Оформити кошти зможуть громадяни, які переїхали через обстріли, небезпеку чи наказ місцевої влади щодо евакуації.