Гроші за важкі поранення: ветеранам хочуть змінити правила виплат

Військові ЗСУ, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В Україні може з’явитися нова щомісячна допомога для ветеранів, які отримали важкі поранення, контузії та залишили здоров'я на фронті. Виплати хочуть прив'язати не до групи інвалідності, а до того, наскільки людина втратила працездатність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15267.

Документ вже зареєстрований у Верховній Раді. Його також підтримав парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Що хочуть змінити

Сьогодні більшість пільг і соціальних гарантій захисникам призначають за старою радянською схемою - дають формальну групу інвалідності. Автори законопроєкту пропонують враховувати реальний вплив поранення на можливість людини працювати та вести повсякденне життя.

Для цього вводять нову категорію — ветерани війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту України.

Які суми зможуть отримувати ветерани

Для поранених захисників хочуть ввести абсолютно нову щомісячну грошову допомогу, яку прив'яжуть до середньої зарплати в Україні за минулий рік.

Розглядаються такі виплати:

при втраті працездатності від 66% до 84% включно — 80% від середньої зарплати по країні;

при втраті працездатності понад 84% — 100% середньої зарплати щомісяця.

Фактично розмір виплати автоматично переглядатимуть кожен рік.

Хто визначатиме ступінь втрати працездатності

Оцінювати стан ветеранів будуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони визначатимуть, як людина справляється у побуті, одночасно оформлюватимуть інвалідність та підбиратимуть курс реабілітації.

Важливо, що право на допомогу не буде залежати від того, чи працювала людина офіційно до війни та чи сплачувались за неї податки.

Як можна буде оформити виплату

Якщо закон ухвалять, призначенням допомоги займатиметься Міністерство у справах ветеранів України.

Для цього використовуватимуть дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Подати заяву на отримання виплат можна буде онлайн через застосунок "Дія".

Зауважимо, що поки йдеться лише про законопроєкт. Його ще мають розглянути і погодити у Верховній Раді.

Як розповідали Новини.LIVE, військовим компенсують наслідки обстрілів. На виплату 5 000 гривень можуть розраховувати поранені військовослужбовці або їхні родини в одній із областей України. Для оформлення потрібно звернутися до органів соцзахисту, ЦНАПу або підрозділів з питань ветеранської політики.

Також Новини.LIVE писали, як військовим самостійно перевірити та розрахувати суму доплат за поранення. Знадобиться довідка про обставини поранення, медичні виписки та висновки ВЛК. Якщо фактична виплата виявилася меншою, можна вимагати перерахунок через офіційний рапорт до командира.