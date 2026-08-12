Гроші від ООН: як отримати пенсіонерам та малозабезпеченим

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року у низці громад однієї із західних областей внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть зареєструватися на грошову допомогу у розмірі 10 800 грн за програмою Агенції Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та благодійного фонду "СпівДія".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію фонду.

Хто і де зможе оформити грошову допомогу від ООН

За інформацією організації, цього місяця представники Агенції Організації Об'єднаних Націй у справах біженців будуть працювати у низці населених пунктів Львівської області.

Допомогу зможуть отримати такі категорії громад:

ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю, атаки чи обов’язкову евакуацію; ВПО (від 46 днів до пів року), які переїхали через війну; Люди, які прибули з-за кордону після вимушеного переїзду через воєнні дії (повернення відбулося за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців).

Основними критеріями відбору для останніх двох категорій:

дохід у родині не перевищує суму у 8 300 грн на одну особу на місяць;

враховується близькість до лінії фронту та умови проживання;

склад родини та наявність вразливостей (особи з інвалідністю, родини з малолітніми дітьми, люди похилого віку, малозабезпечені).

Як подати заявки для отримання виплат у серпні

Для запису в чергу в населені пункти Львівської області необхідно заповнити спеціальну форму.

Після запису в електронну чергу необхідно буде зачекати на дзвінок працівників організації. Їх будуть здійснювати лише тим заявникам, які попередньо відповідатимуть умовам та критеріям програми допомоги. Під час дзвінка повідомлять про день та час, коли необхідно прибути на індивідуальний прийом.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

За інформацією організаторів, подавати заявки можуть жителі таких міст та населених пунктів області:

Львів;

Стрий;

Дрогобич;

Самбір;

Шептицький;

Золочів;

Броди;

Радехів;

Буськ;

Яворів;

Новий Розділ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що фонд "Карітас України" надає фінансову підтримку громадянам, які залишили свої домівки через війну. Йдеться про надання коштів на купівлю дров. У рамках програми виплати отримають найбільш вразливі категорії громадян на опалювальний період 2026/27 років.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку жителі низки регіонів зможуть отримати фіндопомогу у сумі до 20 000 доларів. Йдеться про програму підтримки економічної стійкості країни, що реалізують у Києвській, Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській областях. Гранти нададуть тим, у кого бізнес постраждав під час війни.