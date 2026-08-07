Гроші від Карітас: де доступні виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року жителі одного з українських міст мають можливість стати учасниками програми допомоги від представництва благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання фінансової допомоги на оренду житла. Відповідна ініціатива доступна виключно громадянам зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про те, де приймають заявки на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Де Карітас надає виплати на оренду для переселенців

Йдеться про реалізацію ініціативи для підтримки українського населення, постраждалого від війни в країні, у вигляді надання коштів на оплату житла у Полтавському регіоні.

"Карітас Полтава у межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" проводить реєстрацію на отримання фінансової допомоги на оренду житла... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту переселенці зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла терміном на шість місяців.

До участі у ньому запрошують внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у приймаючу громаду упродовж останніх 30 днів.

Кошти будуть надані виключно громадянам, які належать до особливо вразливих категорій:

Людям з інвалідністю; Особам з важким захворюваннями; Самотнім особам старшого віку (60+) або домогосподарствам, які складаються з одного/двох літніх осіб без підтримки рідних; Самотнім матерям/батькам або опікунам неповнолітніх дітей; Багатодітним родинам (де є троє і більше неповнолітніх дітей); Вагітним жінкам або матерям з дитиною віком до трьох років.

Загалом претенденти для того, щоб стати учасником проєкту, повинні дотриматися одразу трьох умов:

тимчасове проживання на території Полтавської громади;

наявність офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи, оформленого за останній місяць;

відповідність одному з критеріїв вразливості.

Як подати заявку на виплати та які потрібні документи

Громадяни, які бажають стати учасниками програми від представництва благодійного фонду "Карітас України" та отримати фінансову допомогу на оренду житла, повинні зібрати такий пакет документів:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (видану протягом 30 днів);

реквізити рахунку в банку (IBAN);

документи з підтвердженням критерію вразливості;

довідку ОК-5/ОК-7.

Водночас, проєкт має обмеження — виплати не нададуть, якщо:

домогосподарства отримували аналогічну грошову допомогу від інших гуманітарних організацій;

середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищує суму у 8 422 грн.

Уточнити можливість участі у проєкті можна за такими контактами:

050 346 4693;

050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни у Чернігівській області можуть отримати грошову благодійну допомогу від спільної ініціативи Global Empowerment Mission Ukraine та міжнародних партнерів. Підтримка доступна для двох вразливих груп громадян: людей віком 60 років та осіб, у яких є І чи ІІ група інвалідності. Розмір допомоги становитиме 2 000 грн на квартал.

Ще Новини.LIVE писали, що у трьох регіонах України діє проєкт допомоги від благодійних організацій за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України. У його рамках можна отримати на бізнес-ідеї до 31 900 грн. Гроші можна буде спрямувати на фермерську чи позафермерську діяльність, зокрема, на птахівництво, тваринництво, овочівництво або садівництво.