Гроші не згорять: українцям продовжили термін використання "Національного кешбеку"

Хлопець з карткою і телефоном, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українці, які ще не встигли використати кошти за програмою Національний кешбек або залишки "зимової тисячі", отримали додатковий час. Уряд продовжив термін їх використання до 31 липня 2026 року.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, пише Новини.LIVE.

Нові виплати з липня

Вже з липня українцям почнуть надходити виплати Національного кешбеку за квітень. Разом із ними перерахують і компенсацію за пальне — до 1 000 гривень. Цю виплату запровадили навесні для підтримки водіїв після різкого подорожчання пального.

До якого часу можна витратити гроші

У Мінцифри зазначають, що всі кошти, які вже є на картці, можна спокійно використати до 31 липня. Лише після цієї дати невикористані гроші повернуться у бюджет.

Втім, це стосується лише виплат, які були нараховані раніше. Кешбек за травень, червень і наступні місяці діятиме за іншими правилами. Його можна буде використати до кінця місяця, в якому завершиться або буде скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти можна витратити на оплату комуналки, ліків українського виробництва, книг, поштових послуг, товари українських виробників у магазинах-партнерах, а також задонатити для ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому кешбек за пальне інколи не приходить одразу. Гроші можуть затримуватися через обробку платежів, роботу кас на АЗС або передачу даних між банком і державними сервісами.

Також Новини.LIVE писали, що monobank готує зміни у програмі кешбеку — замість звичних фіксованих відсотків винагорода може залежати від того, скільки витрачено у вибраній категорії. Чим більше покупок у категорії — тим вищий рівень кешбеку можна буде отримати.