Грошова допомога ВПО — чому виплати можуть скасувати та як їх повернути

Жінка тримає на руках собаку. Фото: Новини.LIVE

Статус внутрішньо переміщеної особи відкриває доступ до щомісячних виплат та соціальних програм допомоги. Однак є певні обмеження: таку допомогу можуть отримати не усі ВПО, до того ж виплати часто скасовують без поважних підстав.

Про це розповіла журналістка Марія Гураль у програмі "Наша Справа".

Чому ВПО скасовують виплати

Грошова допомога не призначається, якщо за даними фіскальної служби або інших реєстрів, які веде держава, встановлено, що дана особа зробила якісь великі покупки на понад 100 тисяч гривень, пояснив адвокат Сергій Старенький. Ще одна причина для не призначення — сума у 100 тисяч гривень на рахунках у банку.

"Якщо особа придбала автомобіль, який не старше п'яти років — також нарахування виплат можуть зупинити", — розповів він.

А ще виплату можуть скасувати, якщо:

людина виїхала за кордон більше, ніж на 30 днів;

змінила місце проживання й не перереєструвалась.

дохід родини перевищує 9 444 гривні на одного члена сім'ї.

Що не так зі скасуванням виплат для ВПО

Та причини скасування виплат іноді не зовсім зрозумілі. Наприклад, як розповіла переселенка з Бахмута Наталія Зубар, у 2023 році через Дію вона подала заявка на пошкодження майна. За деякий час держава припинила нараховувати її сім'ї допомогу ВПО.

"Коли ми стали з'ясовувати, що сталося, нам розповідали, що чоловік витратив більше, ніж 100 тисяч гривень. Але таких грошей у нас немає. Потім почали казати що, мабуть, ми виїжджали за кордон", — каже вона.

У пошуках правди Наталя звернулася до юристів і з їхньою допомогою, за пів року, вона з'ясувала наступне:

"Додаток Дія передав, що з нашого боку була операція з майном — купівля квартири в Бахмуті у липні 2023 року", — розповіла українка.

Зрештою, після довгої боротьби, українка домоглася повернення виплат.

Натомість Ольга Леус, яка через вторгнення російської армії змушена була залишити рідний Маріуполь та стати переселенкою, взагалі не отримує допомогу від держави. Причина — її дохід є трохи більшим за суму у 9 444 гривні. Тож статус ВПО за нею зберегли, а от виплати — скасували.

Як відновити виплати

Адвокат Сергій Старенький каже, що у внутрішньо переміщених осіб є два шляхи. Так, вони можуть оскаржити дії конкретної посадової особи або органу, які прийняли таке рішення (про скасування виплат, — ред), у вищому органі, відповідно до закону про адміністративну процедуру. Також можна безпосередньо звертатися до суду в адміністративному провадженні — до адміністративного суду за регіоном, де цей орган діє.

Раніше ми розповідали про допомогу з житлом, яку у 2025 році надають ВПО. Уряд розробив для переселенців низку відповідних програм. Водночас Данило Гетманцев вважає, програма підтримки переселенців має бути змінена. На думку політика, у переміщених людей замала фінансова підтримка.