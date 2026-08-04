Гроші для людей з інвалідністю І-ІІ групи: де доступна допомога

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року в одній з прифронтових областей України вразливі категорії людей можуть отримати грошову допомогу у рамках спільної ініціативи українських благодійників, Данської ради у справах біженців (DRC) та міжнародних організацій Acted та Nonviolent Peaceforce (NP).



Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів у Telegram.

Де у серпні доступна допомога для вразливих категорій українців

Як зазначається, йдеться про втілення програми з надання гуманітарної та фінансової допомоги для вразливого населення Херсонської області.

Благодійники пояснюють, що регіон регулярно потерпає від бойових дій, а тому спрямовують всі зусилля на підтримку населення, яке цього найбільше потребує.

"Розпочалась реєстрація у межах проєкту "Комплексна гуманітарна підтримка вразливих верств населення та домогосподарств, постраждалих від конфлікту, у Херсонському районі" спільно з Консорціумом ABA", — йдеться у повідомленні.

Зараз проєкт поширюється на такі громади:

місто Херсон;

населений пункт Степанівка.

У рамках програми передбачається надання набори засобів спеціалізованої та загальної гігієни, а також грошової допомоги.

Розраховувати на допомогу можуть такі категорії громадян:

Люди з інвалідністю І-ІІ групи; Маломобільні особи, які потребують спеціалізованих засобів догляду та гігієни; Особи із важкими хронічними хворобами (що потребують спеціалізованих засобів догляду та гігієни).

Як зазначається, у першу чергу, допомогу нададуть людям з інвалідністю I–II групи, які проживають самостійно, однак заявки від інших учасників, що відповідатимуть критеріям, також розглядатимуть.

Як подати заявку та необхідні документи

За повідомленням, реєстрація відбувається безпосередньо в домівках одержувачів допомоги. Зокрема, у селі Степанівка фахівці БО "Щедрик" самостійно відвідують та реєструють мешканців громади.

Також передбачені обмеження для домогосподарств. Допомогу не нададуть, якщо:

протягом останніх трьох місяців людина отримувала подібні спеціалізовані набори;

упродовж останніх 3–6 місяців отримували фіндопомогу від інших організацій.

Основні документи для реєстрації:

паспорт та ІПН;

банківські реквізити.

А також документи, що підтвердять:

інвалідність/маломобільність;

статус пенсіонера;

статус внутрішньо переміщеної особи;

склад родини;

витрати на лікування/наявність хронічних захворювань;

інший спеціальний статус.

Проєкт реалізують за підтримки Гуманітарного фонду для України благодійний фонд "Щедрик" та Консорціум ABA (Area-Based Access / Консорціум з територіального розподілу ресурсів) — це гуманітарне партнерство, яке очолює Данська рада у справах біженців (DRC) спільно з міжнародними організаціями Acted та Nonviolent Peaceforce (NP).

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в одному з міст громадяни можуть зареєструватися у програмі, що передбачає надання грантів. Кошти надають на професійне навчання, перекваліфікацію чи запуск власної справи. Її реалізує Caritas Austria. Проєкт гарантує надання допомоги від 24 000 до 40 000 грн.

Також Новини.LIVE писали про грошову допомогу від УВКБ ООН. За інформацією організації, реєстрація на фіндопомогу доступна жителям Дніпра. За умовами програми, громадяни отримають два розміри виплат залежно від обставин: або 10 800 грн, або 12 300 грн.