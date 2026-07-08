Гранти від Карітас: де і кому доступна допомога у липні

Жінка та чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року представництво благодійної організації "Карітас України" запустило другу хвилю грантової підтримки для українських родин. Зокрема, відповідні виплати покликані допомогти громадянам запустити успішні власні справи в різних сферах.

Про те, хто і де може може отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна грантова допомога від Карітас

Як зазначається, "Карітас України" розпочав другу фазу проєкту "SUN. Зміцнюємо Україну зараз". Йдеться про підтримку вразливих українських родин у Вінницькому регіоні.



У рамках програми громадянам запропонують такі можливості:

професійну освіту та перекваліфікацію. Кошти нададуть на навчання на робочому місці/на індивідуальні курси в акредитованих закладах для отримання нових навичок та збільшення шансів знайти роботу;

підтримку мікробізнесу. Гранти отримають домогосподарства на власну діяльність, що приносить дохід (сільське господарство/крафтове виробництво/малий бізнес).

Громадяни зможуть опанувати нові професії завдяки співпраці з провідними закладами. Можна буде обрати курси за напрямками:

Цифрові технології (оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, монтажники інформаційно-комунікаційного устаткування, обліковці з реєстрації бухгалтерських даних); Технічний напрямок (електромеханіки з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин); Сфера послуг/краси (перукарі, перукарі-модельєри, манікюрники, візажисти, адміністратори); Торгівля/менеджмент (агенти з постачання, квітникарі, озеленювачі); Кулінарія (кухарі, кондитери). Мовний напрямок (вивчення іноземних мов).

Як зареєструватися у програмі з надання грантів

Громадяни, які бажають доулчитися до другої фази проєкту "Карітас України", повинні подати заявку. Для реєстрації у проєкті необхідно завонвити спеціальну форму.

Звернутися до фонду можуть мешканці регіону за наявності категорії вразливості.

внутрішні переселенці;

родини, де військові або ветерани (батько, мати або опікун);

самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей;

родичі, які виховують дітей, які лишилися без батьківського піклування на тлі війни;

багатодітні родини (від трьох дітей) або малозабезпечені;

сім'ї, де виховуються діти з особливими освітніми потребами;

вагітні жінки/матері з дітьми до трьо років;

люди з інвалідністю/безробітні (окрім пенсіонерів).

"Проєкт "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2" реалізується за підтримки Caritas Ukraine та фінансової підтримки Caritas Österreich через NACHBAR IN NOT", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що українцям доступна грошова допомога у розмірі 50 000 грн. Йдеться про релізацію програми для новостворених сімейних форм на Буковині. Зокрема, виплати доступні внутрішньо переміщеним особам. Кошти отримають ті, хто створив дитбудинок сімейного типу, оформив на виховання щонайменше п'ять неповнолітніх дітей.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у липні українські домогосподарства можуть отримати виплати у 31 900 грн. Взятиу часть у програмі з надання допомоги можна тим, хто хоче запустити бізнес у позафермерській сфері. Виплати будуть доступні постраждалим через бойові дії або у разі вимушеного переміщення.