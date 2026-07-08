Виплати на дітей в Україні: кому і де доступна грошова допомога у 50 000 грн

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року стартувала нова програма підтримки громадян, які прийняли на виховання дітей, зокрема з інвалідністю, у вигляді виплати у 50 000 грн. Відомо, хто і де може подати документи для оформлення відповідної фінансової допомоги.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

В якому регіоні доступна допомога у 50 000 грн

Релізація нової програми підтримки з надання одноразової допомоги для новостворених сімейних форм доступна на Буковині.



"У Чернівецькій області запроваджено одноразову адресну допомогу у розмірі 50 000 грн для підтримки громадян, які відкривають своє серце та дім дітям, що потребують сімейного тепла... Кожна дитина заслуговує на сім'ю, любов і підтримку. Дякуємо всім родинам, які відкривають свої серця та дарують дітям шанс на щасливе дитинство", — йдеться у повідомленні.

Звернутися за отриманям допомоги можуть:

українці, які зареєстровані або задекларовані у Чернівецькій області;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають на обліку в Єдиній інформбазі переселенців Чернівецької області.

Ключовою умовою у праві на отримання допомоги є факт того, що з 1 січня поточного року:

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Створили дитбудинок сімейного типу, оформили на виховання щонайменше п'ять дітей, зокрема з інвалідністю; Утворили прийомну сім'ю, виховують щонайменше трьох дітей, зокрема дітей з інвалідністю; Здійснили четверте влаштування дитини/ родинної групи дітей до сім'ї патронатного вихователя згідно з чинним законодавством.

Для оформлення виплат потрібно звернутися у Службу у справах дітей за адресою проживання з пакетом документів щодо прийому на виховання дітей. Також деталі доступні за контактним номером телефону: 0 800 401 000.

Які ще виплати доступні прийомним сім’ям

У 2026 році також діє програма грошової благодійної допомоги від "СОС Дитячі містечка Україна" дитбудинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, опікунам, що передбачає надання виплат у 10 800 грн на кожну дитину.

Зокрема, допомога передбачена:

прийомним сім’ям, куди влаштовані від двох дітей віком до 18 років з 01.12.2025 по 31.12.2026 року;

дитбудинкам сімейного типу, куди влаштовані від двох дітей у період з 01.12.2025 до 31.12.2026;

опікунам (піклувальникам), куди влаштовані двоє та більше неповнолітніх дітей з 01.12.2025 до 31.12.2026.

Програма грошової благодійної допомоги охоплює всю територію України, окрім районів активних бойових дій. Заявники мають подати заявку через спеціальну онлайн-форму.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що знову доступні виплати UNHCR Ukraine у місіті Чернігів. Звернутися за оформленням допомоги можуть внутрішні переселенці, які залишили свої місця проживання через війну. За програмою, кожен член родини отримає або 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на три місяці) або 12,3 тис. грн (4,1 тис. грн).

Ще Новини.LIVE розповідали, що в одному з регіонів доступна реєстрація на фінансову допомогу від Карітас України. Йдеться про надання щомісячних сум у 1 800 грн. Такий вид підтримки розрахований на пів року. Програма доступна для родин, які постраждали через війну в Україні.