Фінпідтримка США: кому з ВПО виплатять влітку 12 300 грн

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року в одному з регіонів громадяни можуть отримати грошову допомогу від представництва благодійного фонду "Карітас України". У рамках програми, що реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які недавно залишили власні домівки через загрози на тлі війни.

Про те, кому гарантують допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто з ВПО має право на грошову допомогу від США

Як зазначили організатори, можливість оформлення фінансової допомоги стала доступна для переселенців у Чернігівській області, куди переїхали через небезпеку для життя та здоров'я.

Зокрема, підтримку надають постраждалим від війни у Корюківській громаді.

"Грошова допомога для постраждалих від війни. Корюківська громада. Благодійний фонд "Карітас Чернігів" реалізує проєкт "Багатосекторальна допомога постраждалим від війни в Україні" за підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки", — інформують у фонді.

Представництво фонду здійснює збір заявок на надання фінпідтримки виключно для громадян, які приїхали в цей регіон нещодавно.

Евакуйовані родини отримають допомогу на кожну особу, проте виплати будуть недоступні тим, хто до цього отримував аналогічну підтримку від інших організацій.

Переселенці можуть взяти участь у програмі за умови одночасного дотримання наступних вимог:

Евакуація домогосподарства відбулася (примусово/самостійно) через бойові дії, атаки, офіційні рішення за останні 45 днів; Є офіційна довідка внутрішньо переселенця, отримана до 45 днів; Наявне підтвердження факту переїзду.

Розмір грошової допомоги та як оформити

Громадянам, які підпадають під умови програми від БФ "Карітас Чернігів" у Корюківській громаді, рекомендують звертатися за такими контактами:

на гарячу лінію: 050-443-00-83;

на додатковий номер: 050-61-42-045.

За умовами ініціативи, евакуйовані громадяни зможуть отримати суми у 12 300 грн на кожну особу в родині. Йдеться про одноразові виплати, розраховані на три місяці для покриття базових потреб.

Важливо, що виплати нададуть за визначеними критеріями, і якщо заявники не отримували грошову допомогу від інших благодійників за останні шість місяців (зокрема, 10 800 грн на члена домогосподарства).

Проте факт подання заявки не гарантуватиме отримання виплати. У разі запрошення організаторами на остаточне оформлення допомоги — потрібно буде взяти особисті документи для кожного в родині.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни, які залишили свої оселі під час війни та переїхали у Чернігів можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Подавати заявки на електронну чергу в реєстраційний центр програми можуть тільки вразливі категорії переселенців. Виплати стартують від 10 800 грн і досягають 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали, що жителі Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Київської областей можуть взяти участь у програмі грошової допомоги, що передбачає надання грантів до 2 600 доларів. На фіндопомогу можуть розраховувати тільки вразливі категорії громадян, які безпосередньо постраждали від війни.