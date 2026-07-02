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Головна Фінанси Фіндопомога від UNHCR: де і коли стартує реєстрація на виплати

Фіндопомога від UNHCR: де і коли стартує реєстрація на виплати

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 11:02
Виплати UNHCR Ukraine: де і кому доступна реєстрація на допомогу у 12 400 грн
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

3 липня 2026 року відбудеться реєстрація внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на грошову допомогу від UNHCR Ukraine у ще одній українській області. Проведе збір даних для виплати партнер організації — благодійний фонд "Право на захист".

Про те, хто і де може подати заявки на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Де і кому доступна реєстрація на допомогу UNHCR Ukraine 

За інформацією організаторів, виплати від UNHCR Ukraine у розмірі від 10 800 до 12 400 грн зможуть оформити внутрішні переселенці та біженці, які тимчасово проживають в місті Українка Київської області.

Звернутися до пункту збору даних можна, якщо родина відповідає таким вимогам:

  1. Внутрішньо переміщені особи (за останні 45 днів), які залишили оселі через загрозу життю, ворожі атаки/обов’язкову евакуацію.
  2. Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну.
  3. Громадяни, які повернулися додому після переміщення по регіонах України або з-за кордону, якщо повернення відбулося у період останніх 12 місяців і не раніше трьох місяців.

Основними критеріями відбору для останніх двох категорій є:

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  • розмір доходу не перевищує 8 300 грн на кожну особу в родині на місяць;
  • близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, та наявність вразливості.

"Важливо. Ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на виплати та список документів

Громадяни, які підпадають під вищеописані критерії, можуть звернутися до пункту збору даних БФ "Право на захист" за адресою площа Шевченка 1, міська рада, з 10:00 до 16:00 3 липня (п'ятниця) 2026 року.

Прийом відбуватиметься за попереднім записом та живою чергою за наявності таких документів (потрібно мати з собою оригінали):

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка переселенця/інше підтвердження переміщення;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документи, що підтвердять інвалідність чи опіку;
  • банківська карта голови домогосподарства (IBAN).

Важлива присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років. Для них реєстрація можлива за оригіналами документів і наявності меддовідки.

Також орагнізатори додали, що остаточне рішення щодо можливості реєстрації буде ухвалене фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки заявників на відповідність усім критеріям програми.

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виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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