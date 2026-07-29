Фіндопомога від Карітас: кому з ВПО дадуть на оплату послуг ЖКГ

Жінка з платіжками, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

29 липня 2026 року в одній з українських громад доступна можливість взяти участь у проєкті представництва благодійного фонду "Карітас України" із забезпечення фінансовою підтримкою на майбутню зиму. Зокрема, вразливі категорії з числа внутршньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ).

Про те, де і кому доступна фінпідтримка, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати допомогу на оплати комуналки від Карітас

За інформацією організаторів, представники "Карітас України" збирають заявки на надання фіндопомоги на новий опалювальний сезон від селян Миргородської ТГ.

Передбачається, що кошти можна буде спрямувати на оплату послуг ЖКГ або на придбання твердого палива у разі відсутності у будинку централізованого опалення.

Допомогою на зимовий період 2026/27 років можуть скористатися домогосподарства, які перемістилися з інших регіонів у Миргородську ТГ за наявності вразливості. Звертатися за виплатами рекомендують:

Громадянам похилого віку від 60 років; Людям з важкими хворобами (якщо обмежують фізичні/психічні можливості та потрібні кошти на лікування); Громадянам з інвалідністю (І-ІІ група/інвалідність з дитинства); Одиноким матерям/батькам чи опікунам неповнолітніх дітей; Вагітним жінкам чи годуючим матерям з дітьми віком до трьох років; Матерям/батькам прийомних дітей до 18 років; Багатодітним родинам з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Куди звертатися за допомогою та які потрібні документи

Жителі Миргородської ТГ, які бажають отримати виплати на зиму від представництва БФ "Карітас України", повинні прибути 29 липня 2026 року за такою адресою: м. Миргород, вул. Гоголя 141/1.

Громадяни повинні подбати про вичерпний перелік документів, необхідних для реєстрації. Допомогу нададуть на основі поданих:

паспорта та ідентифікаційного коду (оригінали);

довідки внутрішньо переміщеної особи;

документа з підтвердженням критерію вразливості;

довідки про доходи від податківців/довідки ОК-5 та ОК-7;

довідки про пічне опалення/послуги ЖКГ;

банківського рахунку ІBAN.

Відмовлять у наданні допомоги за деяких обставин, передбачених обмеженнями проєкту:

якщо раніше домогосподарство отримувало подібні виплати від інших благодійників у 2026 році;

якщо переселенці не були зареєстровані у 2026 році;

якщо дохід перевищує 8422 грн на кожну особу в сім'ї.

Отримати інформацію щодо надання грошової допомоги можна за номером: 38 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку в одній з областей можна оформити фіндопомогу від БФ "Рокада". Фонд допомагає внутрішньо переселенцям та постраждалим від війни. На допомогу зможуть розраховувати люди, які проживають неподалік від фронту. Зокрема, доступні виплати самотнім громадянам 60+.

Також Новини.LIVE писали, що фіндопомога від Агенції ООН доступна громадянам з Дніпра. За умовами програми, надають два види виплат: 10 800 та 12 300 грн. Зокрема, розраховувати на допомогу зможуть родини, які повернулися на адресу постійного проживання після переїзду по країні чи з-за кордону.