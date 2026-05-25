Надбавки до пенсій: українців попередили про небезпечну схему шахраїв

Банківська картка біля конверта з грошима.

Шахраї масово розсилають українцям у месенджерах та соціальних мережах повідомлення про нарахування нових виплат і надбавок до пенсій. Для маніпуляцій зловмисники активно копіюють офіційну символіку, назву та візуальний стиль Пенсійного фонду України. Головною метою таких дій є примус громадян перейти за фішинговими посиланнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кіберполіції.

Маніпуляції з виплатами

Кіберполіція разом із представниками Пенсійного фонду закликають людей не піддаватися на емоційний тиск, оскільки злочинці спеціально обмежують час на роздуми для швидкого отримання результату.

Подібні публікації зазвичай створюються для оперативного викрадення персональних даних, банківської інформації або повного доступу до приватних акаунтів громадян.

Правоохоронці наполегливо радять перевіряти будь-які дані про фінансову допомогу виключно на офіційних ресурсах державних органів і повністю ігнорувати сумнівні канали.

Рекомендації щодо безпеки від кіберполіції

Водночас, правоохоронці радять у разі виявлення підозрілих повідомлень або шахрайських ресурсів звертатися до кіберполіції.

Офіційні заяви про нарахування додаткових грошей завжди публікуються на офіційному порталі Пенсійного фонду. Отримання будь-якої допомоги ніколи не потребує введення конфіденційних паролів карт у сторонніх чат-ботах.

Як попереджали Новини.LIVE раніше, шахраї обіцяють українцям грошові виплати пібито від Укренерго, Ощадбанку чи ООН. Йдеться про компенсацію за тривалі періоди без світла, яку нібито можна отримати, якщо перейти за посиланням та поділитися персональними даними.

Також Новини.LIVE писали, що шахраї створили фальшиву електронну скриньку та розсилають повідомлення від імені керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Таким чином кіберзловмисники поширюють в суспільстві дезінформацію, прикриваючись ім'ям керівника Офісу Президента.