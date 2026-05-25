Надбавки к пенсиям: украинцев предупредили об опасной схеме мошенников

Банковская карта возле конверта с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Мошенники массово рассылают украинцам в мессенджерах и социальных сетях сообщения о начислении новых выплат и надбавок к пенсиям. Для манипуляций злоумышленники активно копируют официальную символику, название и визуальный стиль Пенсионного фонда Украины. Главной целью таких действий является принуждение граждан перейти по фишинговым ссылкам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Киберполиции.

Манипуляции с выплатами

Киберполиция вместе с представителями Пенсионного фонда призывают людей не поддаваться на эмоциональное давление, поскольку преступники специально ограничивают время на раздумья для быстрого получения результата.

Подобные публикации обычно создаются для оперативного похищения персональных данных, банковской информации или полного доступа к частным аккаунтам граждан.

Правоохранители настоятельно советуют проверять любые данные о финансовой помощи исключительно на официальных ресурсах государственных органов и полностью игнорировать сомнительные каналы.

Рекомендации по безопасности от киберполиции

В то же время, правоохранители советуют в случае обнаружения подозрительных сообщений или мошеннических ресурсов обращаться в киберполицию.

Официальные заявления о начислении дополнительных денег всегда публикуются на официальном портале Пенсионного фонда. Получение любой помощи никогда не требует ввода конфиденциальных паролей карт в сторонних чат-ботах.

Как предупреждали Новини.LIVE ранее, мошенники обещают украинцам денежные выплаты якобы от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. Речь идет о компенсации за длительные периоды без света, которую якобы можно получить, если перейти по ссылке и поделиться персональными данными.

Также Новини.LIVE писали, что мошенники создали фальшивый электронный ящик и рассылают сообщения от имени руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Таким образом киберзлоумышленники распространяют в обществе дезинформацию, прикрываясь именем руководителя Офиса Президента.