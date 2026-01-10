Шахраї надсилають пенсіонерам фейкові повідомлення — як реагувати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Причина — ці люди не пройшли ідентифікацію, як того вимагав Пенсійний фонд України. Однак фахівці попереджають про виникнення нової загрози, через яку люди можуть втратити свої гроші.

Про це пишуть у Telegram-каналі Кіберполіції.

Шахрайство з пенсіями

Як йдеться у публікації, шахраї виманюють конфіндеційну інформацію в пенсіонерів, користуючись новою схемою обману: вони розсилають у месенджерах фейкові повідомлення та просять українців підтвердити свій вік. Цю необхідність вони аргументують тим, що це допоможе людям "зберегти пенсію".

"Мета таких повідомлень — скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані. Якщо перейти за посиланням і ввести свої персональні чи банківські дані, ви фактично передасте їх шахраям", — попередили правоохоронці.

В поліції також нагадали, що для призначення пенсій чи припинення виплат потрібні офіційні рішення парламенту та уряду. Повідомлення у соціальних мережах від невідомих користувачів не потрібно сприймати всерйоз.

Як захистити себе й свої гроші

Якщо аферистам вдасться отримати конфіденційну інформацію, то вони зможуть використати її, щоб зламати акаунти у соцмережах, отримати доступ до онлайн-банкінгу та поцупити гроші. Тож для того, щоб не втрапити у халепу, слід дотримуватися наступних правил:

не відкривайте сумнівні посиланнями, які вам надіслали у повідомленнях, месенджерах чи електронною поштою;

не поширюйте власні або банківські дані на незнайомих сайтах;

підозрілі повідомлення потрібно одразу видаляти;

інформацію щодо пенсій, субсидій, пільг, страхових та соцвиплат потрібно перевіряти на сайті Пенсійного фонду України або на інших офіційних сайтах;

перевіряйте дані про пенсії, субсидії, пільги, страхові та соціальні виплати лише на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України.

Якщо ж ви таки потрапили на гачок до шахраїв, то не зволікайте, а якнайшвидше надсилайте електронне звернення до кіберполіції.

