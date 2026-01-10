Відео
Пенсії під загрозою через — яку хитру схему вигадали шахраї

Дата публікації: 10 січня 2026 08:45
Шахраї надсилають пенсіонерам фейкові повідомлення — як реагувати
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Причина — ці люди не пройшли ідентифікацію, як того вимагав Пенсійний фонд України. Однак фахівці попереджають про виникнення нової загрози, через яку люди можуть втратити свої гроші. 

Про це пишуть у Telegram-каналі Кіберполіції

Читайте також:

Шахрайство з пенсіями

Як йдеться у публікації, шахраї виманюють конфіндеційну інформацію в пенсіонерів, користуючись новою схемою обману: вони розсилають у месенджерах фейкові повідомлення та просять українців підтвердити свій вік. Цю необхідність вони аргументують тим, що це допоможе людям "зберегти пенсію". 

"Мета таких повідомлень — скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані. Якщо перейти за посиланням і ввести свої персональні чи банківські дані, ви фактично передасте їх шахраям", — попередили правоохоронці. 

В поліції також нагадали, що для призначення пенсій чи припинення виплат потрібні офіційні рішення парламенту та уряду.  Повідомлення у соціальних мережах від невідомих користувачів не потрібно сприймати всерйоз. 

Як захистити себе й свої гроші

Якщо аферистам вдасться отримати конфіденційну інформацію, то вони зможуть використати її, щоб зламати акаунти у соцмережах, отримати доступ до онлайн-банкінгу та поцупити гроші. Тож для того, щоб не втрапити у халепу, слід дотримуватися наступних правил: 

  • не відкривайте сумнівні посиланнями, які вам надіслали у повідомленнях, месенджерах чи електронною поштою;
  • не поширюйте власні або банківські дані на незнайомих сайтах;
  • підозрілі повідомлення потрібно одразу видаляти;
  • інформацію щодо пенсій, субсидій, пільг, страхових та соцвиплат потрібно перевіряти на сайті Пенсійного фонду України або на інших офіційних сайтах;
  • перевіряйте дані про пенсії, субсидії, пільги, страхові та соціальні виплати лише на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України.

Якщо ж ви таки потрапили на гачок до шахраїв, то не зволікайте, а якнайшвидше надсилайте електронне звернення до кіберполіції.

Раніше ми розповідали, куди подінуться гроші з пенсійної картки, якщо довго ними не користуватися. Відповідь озвучили у Пенсійному фонді України. Дізнавайтесь також, як шахраї використовують фішингові атаки проти звичайних українців. Відомо, чи є спосіб уникнути зустрічі з аферистами.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
