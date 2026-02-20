В Україні стартує національний сервіс “єЧек” — що це означає для продавців та покупців

В Україні запускають єЧек. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розпочався запуск пілотного проєкту єЧек. Ініціатива є частиною курсу держави на цифровізацію послуг та скорочення адміністративного навантаження на бізнес. При цьому паперові чеки теж залишаються чинними.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Реклама

Читайте також:

Що таке єЧек та де він доступний

єЧек — це чек, який з’являється у банківському застосунку покупця після оплати товару карткою. Документ містить опис покупки та посилання на фіскальний чек у системі ДПС.

Пілотний проєкт вже стартує у чотирьох банках:

ПриватБанк;

ПУМБ;

VST bank;

monobank.

Також до ініціативи долучилися провідні торговельні мережі та АЗС — Аврора, Фора, Auchan, Укрнафта.

Як працюватиме програма

Після розрахунку карткою — як у фізичних магазинах, так і під час онлайн-покупок — електронний чек автоматично надходитиме до банківського застосунку клієнта. Документ зберігатиметься в цифровому вигляді й залишатиметься доступним у будь-який момент для оформлення повернення, обміну товару або звернення за гарантійним сервісом.

У період пілотного проєкту покупцям пропонуватимуть одразу два формати підтвердження оплати — електронний та паперовий.

Зазначається, що єЧек має таку ж юридичну силу, як паперовий. Різниця лише в тому, що він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення або гарантії.

В уряді очікують, що проєкт дозволить значно спростити роботу підприємців, зокрема дозволить швидше обслуговувати клієнтів та підвищить довіру з боку покупців.

"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд закликає бізнес активно долучатися до тестування та поступово переходити на більш сучасну, зручну й ефективну систему роботи.

Раніше ми розповідали, що фізичні особи-підприємці, які поєднували бізнес із роботою за наймом, були змушені самостійно сплачувати ЄСВ "за себе". Втім такий підхід переглянули, тож правила зазнали змін.

Також дізнавайтеся, за які чеки ФОПів можуть штрафувати. В окремих випадках підприємців можуть навіть перевести зі спрощеної на загальну систему оподаткування.