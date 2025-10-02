Кабмін підвищив виплати сім'ям із дітьми-сиротами — нові суми

В Україні підвищили виплати деяким сім'ям з дітьми — деталі
Кабінет міністрів України підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам. Крім того, уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.
"Продовжуємо тематичні засідання уряду. Цього разу зосередилися на політиках захисту прав дітей", — йдеться в дописі.
Прем'єр-міністерка опублікувала список рішень, прийнятих урядом у четвер, 2 жовтня.
Зокрема йдеться про запуск проєкту "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
"Часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних групи братів і сестер. Тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов" — зазначила Свириденко.
Вона додала, що ініціатива діятиме у 12 областях України, у співфінансуванні держави та громад.
Підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам
У межах реалізації принципу "гроші ходять за дитиною" уряд ухвалив рішення про підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:
- 2026 рік — 16 240,64 грн;
- 2027 рік — 16 992,16 грн;
- 2028 рік — 17 894,96 грн.
При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу становитиме:
- 2026 рік — 52 782,08 грн;
- 2027 рік — 55 224,52 грн;
- 2028 рік — 58 158,62 грн.
Крім того, Кабмін розшив підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією.
Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.
"Це важливий крок для їхньої адаптації та реінтеграції вдома, в Україні", — наголосила Свириденко.
Безоплатна правова допомога
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком 18–23 роки зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу.
"Прагнемо, щоб всі діти мали захист і підтримку держави в правових питаннях", — написала прем'єр-міністерка.
Також Кабмін унормував використання електронного медичного висновку про стан здоров’я усиновлювачів, зокрема затвердив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину, ухваливши відповідну постанову.
Серед пропозицій уряду й запровадження електронних медичних висновків для усиновлення (для цього схвалили й передали у ВРУ проєкт закону, щоб змінити Цивільно-процесуальний кодекс).
