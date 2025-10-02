Відео
Україна
Головна Фінанси В Україні підвищили виплати деяким сім'ям з дітьми — деталі

В Україні підвищили виплати деяким сім'ям з дітьми — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:20
Кабмін підвищив виплати сім'ям із дітьми-сиротами — нові суми
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України підвищив виплати батькам-вихователям та прийомним батькам. Крім того, уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

Читайте також:

"Продовжуємо тематичні засідання уряду. Цього разу зосередилися на політиках захисту прав дітей", — йдеться в дописі.

Прем'єр-міністерка опублікувала список рішень, прийнятих урядом у четвер, 2 жовтня.

Зокрема йдеться про запуск проєкту "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних групи братів і сестер. Тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов" — зазначила Свириденко.

Вона додала, що ініціатива діятиме у 12 областях України, у співфінансуванні держави та громад.

Підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам

У межах реалізації принципу "гроші ходять за дитиною" уряд ухвалив рішення про підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:

  • 2026 рік — 16 240,64 грн;
  • 2027 рік — 16 992,16 грн;
  • 2028 рік — 17 894,96 грн.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу становитиме:

  • 2026 рік — 52 782,08 грн;
  • 2027 рік — 55 224,52 грн;
  • 2028 рік — 58 158,62 грн.

Крім того, Кабмін розшив підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією. 

Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.

"Це важливий крок для їхньої адаптації та реінтеграції вдома, в Україні", — наголосила Свириденко.

Безоплатна правова допомога

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком 18–23 роки зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу.

"Прагнемо, щоб всі діти мали захист і підтримку держави в правових питаннях", — написала прем'єр-міністерка.

Також Кабмін унормував використання електронного медичного висновку про стан здоров’я усиновлювачів, зокрема затвердив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину, ухваливши відповідну постанову. 

Серед пропозицій уряду й запровадження електронних медичних висновків для усиновлення (для цього схвалили й передали у ВРУ проєкт закону, щоб змінити Цивільно-процесуальний кодекс).

Раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати 1 500 грн від держави

Також дізнавайтеся, кому доступна фінансова допомога від Німеччини

виплати діти соцвиплати соціальна допомога діти-сироти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
