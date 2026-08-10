Допомога від UNHCR Ukraine: пенсіонерам виплатять по 10 800 грн

Жінка та чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом The UN Refugee Agency, приймає заявки від вразливих груп людей для реєстрації за програмою фінансової допомоги у ще одному прифронтовому місті України. Громадянам, які постраждали від війни, нададуть два види виплат у сумах 10 800 або 12 300 грн.

Про те, хто може оформити виплати від організації, розповідає видання Новини.LIVE.

Які категорії можуть отримати допомогу від UNHCR Ukraine

Вкінці літа фінансова допомога від організації доступна жителям міста Охтирка Сумської області.

Згідно з умовами програми, оформлення підтримки можливе для чотирьох категорій населення серед тих, у кого є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи біженця, а саме переміщення відбулося у зв'язку із загрозою життю, атаками чи обов'язковою евакуацією.

Йдеться про переселенців з переїздом до 45 днів чи від 46 днів до 6 місяців, ВПО, які повернулися додому з інших регіонів не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року, біженців, які повернулись в Україну не раніше ніж три місяці тому та року тому.

Суми виплат залежать від термінів переміщення (10 800 або 12 300 грн):

12 300 грн — для переселенців, які виїхали на тлі загроз для життя за останні 45 днів; 12 300 грн — ВПО, які переїхали від 46 днів до 6 місяців; 12 300 грн — для домогосподарств, які постраждали через обстріли за попередні 45 днів; 10 800 грн — для біженців, які прибули додому протягом трьох місяців та не більше одного року.

Організатори звертатимуть увагу на вразливості. Кошти нададуть особам з інвалідністю, пенсіонерам та безробітним літнім особам, сиротам, дітям без батьківського піклування, малюкам та дітям в складних обставинах, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, вагітним жінкам та матерям з маленькими дітьми.

Також передбачений важливий критерій — середньомісячний дохід домогосподарства на кожну людину не повинен перевищувати 8 300 грн.

Як зареєструватися на виплати на Сумщині

Громадяни у місті Охтирка для отримання допомоги мають записатися в чергу, зателефонувавши за номером організації. Йдеться про створення заявки для запрошення в офіс 11 серпня.

Після цього остаточне рішення про допомогу ухвалять на основі особистої співбесіди з фахівцем фонду.

"До уваги мешканців Охитрсьокї громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 11 серпня 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Заявники мають надати такі документи:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер картки для виплат;

документ з підтвердженням групи вразливості;

номер телефону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати допомогу для закупівлі дров. Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб. Таку можливість надає представництво БФ "Карітас України" для вразливих груп громадян.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні Всесвітня продовольча програма ООН надасть допомогу ВПО в одному з прифронтових міст. Зокрема, кошти виплатять для громадян похилого віку. Допомога буде надаватися протягом пів року. Підтримка доступна для самотніх пенсіонерів з числа мешканців громади та переселенців.