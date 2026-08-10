Виплати від Карітас на зиму: де можна отримати гроші на купівлю твердого палива

Карітас допоможе купити дрова на зиму: хто і як може отримати виплати
В одному з українських регіонів громадяни можуть вже влітку почати готуватися до зимового періоду 2026/27 років, зокрема отримавши допомогу для закупівлі твердого палива. Таку можливість надає представництво благодійного фонду "Карітас України" для соціально вразливих груп населення.
Про те, хто і де може оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.
Кому доступні виплати від Карітас
У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" звернутися за оформленням фіндопомоги для підготовки до наступного опалювального сезону можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Полтавській області. Зокрема, 10 серпня допомога надається на кожне домогосподарство в сільській місцевості Сенченської громади.
Згідно з проєктом, кошти нададуть на:
- на житлово-комунальні послуги;
- придбання твердого палива.
Серед претендентів у відборі будуть такі соціально вразливі групи громадян:
- Особи з інвалідністю (І-ІІ група/інвалідність з дитинства);
- Громадяни похилого віку від 60 років;
- Самотні матері/батьки чи опікуни дітей до 18 років;
- Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років;
- Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей;
- Люди з важкими хворобами, що потребують високовартісного лікування;
- Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.
Виплати не нададуть, якщо:
- домогосподарства отримували аналогічну допомогу в 2026 році;
- дохід не перевищує 8 422 грн на одну людину.
Куди звертатися за реєстрацією на отримання допомоги
Громадяни, які відповідають критеріям відбору програми представництва благодійного фонду "Карітас України" у Полтавській області, можуть звернутися за виплатами 10 серпня 2026 року за адресою: с. Сенча, вул. Травнева, 2.
Для реєстрації, заявники мають надати наступні документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код (оригінал);
- довідку переселенця;
- рахунок ІBAN;
- документи, що підтверджують критерій вразливості;
- довідку про доходи з податкової служби;
- довідку про пічне опалення або комунальні послуги.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу переселенцям грошову допомогу в одному з прифронтових міст. Зокрема, виплати доступні громадянам похилого віку. Допомогу виплачуватимуть протягом пів року.
Ще Новини.LIVE писали, що Міжнародна організація захисту дітей UNICEF надає допомогу жителям однієї з областей. Програма підтримки доступна тільки для родин з дітьми. Зокрема, у рамках ініціативи можна буде отримати гуманітарну допомогу у вигляді набору сімейної гігієни на родину.