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Головна Фінанси Карітас допоможе купити дрова на зиму: хто і як може отримати виплати

Карітас допоможе купити дрова на зиму: хто і як може отримати виплати

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 11:00
Виплати від Карітас на зиму: де можна отримати гроші на купівлю твердого палива
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В одному з українських регіонів громадяни можуть вже влітку почати готуватися до зимового періоду 2026/27 років, зокрема отримавши допомогу для закупівлі твердого палива. Таку можливість надає представництво благодійного фонду "Карітас України" для соціально вразливих груп населення. 

Про те, хто і де може оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступні виплати від Карітас  

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" звернутися за оформленням фіндопомоги для підготовки до наступного опалювального сезону можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Полтавській області. Зокрема, 10 серпня допомога надається на кожне домогосподарство в сільській місцевості Сенченської громади.

Згідно з проєктом, кошти нададуть на:

  • на житлово-комунальні послуги;
  • придбання твердого палива.

Серед претендентів у відборі будуть такі соціально вразливі групи громадян:

Читайте також:
  1. Особи з інвалідністю (І-ІІ група/інвалідність з дитинства);
  2. Громадяни похилого віку від 60 років;
  3. Самотні матері/батьки чи опікуни дітей до 18 років;
  4. Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років;
  5. Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей;
  6. Люди з важкими хворобами, що потребують високовартісного лікування;
  7. Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Виплати не нададуть, якщо:

  • домогосподарства отримували аналогічну допомогу в 2026 році;
  • дохід не перевищує 8 422 грн на одну людину.

Куди звертатися за реєстрацією на отримання допомоги

Громадяни, які відповідають критеріям відбору програми представництва благодійного фонду "Карітас України" у Полтавській області, можуть звернутися за виплатами 10 серпня 2026 року за адресою: с. Сенча, вул. Травнева, 2.

Для реєстрації, заявники мають надати наступні документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал);
  • довідку переселенця;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідку про доходи з податкової служби;
  • довідку про пічне опалення або комунальні послуги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу переселенцям грошову допомогу в одному з прифронтових міст. Зокрема, виплати доступні громадянам похилого віку. Допомогу виплачуватимуть протягом пів року. 

Ще Новини.LIVE писали, що Міжнародна організація захисту дітей UNICEF надає допомогу жителям однієї з областей. Програма підтримки доступна тільки для родин з дітьми. Зокрема, у рамках ініціативи можна буде отримати гуманітарну допомогу у вигляді набору сімейної гігієни на родину. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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