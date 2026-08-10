Виплати від WFP для пенсіонерів у 1 800 грн: де надають допомогу на шість місяців

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

До 21 серпня 2026 року благодійний фонд "СпівДія" у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) приймає заявки від вразливих категорій населення на реєстрацію у програмі з надання грошової допомоги в одному з прифронтових міст. Зокрема, громадяни похилого віку зможуть отримувати виплати протягом пів року.

Про те, хто може скористатися таким правом, розповідає видання Новини.LIVE.

Де відкрита реєстрація на грошову допомогу від WFP

Згідно з умовами програми, наприкінці літа заявки на фіндопомогу можуть подавати вразливі категорії жителів міста Апостолове Дніпропетровської області.

Зокрема, 10 серпня оформити фінансову підтримку зможуть самотні пенсіонери з числа мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб.

"Запрошуються на реєстрацію мешканці та ВПО м. Апостолове категорії 60+ (які зареєстровані та проживають самостійно, окремо від дітей та інших осіб) чиї прізвища починаються з літери "А" по "Й" включно", — йдеться у повідомленні.

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Розмір грошової допомоги та як подати заявку

У рамках програми пенсіонерам, які проживають самотньо, платитимуть по 1 800 грн протягом шести місяців.

Якщо громадяни підпадають під вимоги програми та бажають отримати грошову допомогу від благодійного фонду "СпівДія" та Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), то необхідно звернутися 10 серпня до 16:00 за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 74.

3 собою необхідно мати оригінали таких документів:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

IBAN (банківський рахунок);

пенсійне посвідчення;

контактний номер телефону.

Якщо в домогосподарстві зареєстровані діти, або інші особи, які фактично не проживають, то необхідно буде звернутися до міськради щодо отримання відповідного акту, оскільки допомога передбачена тільки для самотніх.

У наступні дні пройти реєстрацію по черзі зможуть інші вразливі категорії. Для цього необхідно слідкувати за оголошеннями від старостинський округів.

Водночас організатори попередили, що сам факт реєстрації ще не гарантуватиме надання грошової допомоги. Відповідне рішення ухвалять за певними критеріями.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що серпні УВКБ ООН приймає заявки на надання грошової допомоги у ще одному місті. Реєстрація доступна для вразливих категорій населення, зокрема пенсіонерів. Українці, яких торкнулася війна, зможуть розраховути на такі розміри виплат: 10 800 або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що в громадян є можливість почати вже зараз готуватися до майбутньої зими. Зокрема, таку можливість надає благодійний фонд "Caritas Ukraine" завдяки фінансовій підтримці уряду Сполучених Штатів. Виплати отримають громадяни з інвалідністю, особи похилого віку та самотні матері.