Допомога від Швейцарії: де від українців приймають заявки

Молоді жінки на навчанні. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року жителі однієї з областей можуть взяти участь програмі допомоги щодо розвитку професійних навичок від благодійного фонду "Карітас Одеса УКГЦ" за фінансової підтримки Швейцарії. Подати заявки можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про це йдеться на сторінці фонду у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Детальніше про програму для ВПО

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту REMARKET в Одесі та області, що за співфінансування дозволить українцям отримати нову професію або підвищити кваліфікацію, посилити позиції на ринку праці та збільшити можливості для працевлаштування або самозайнятості.

"Проєкт REMARKET продовжує набір на програму розвитку професійних навичок (TVET). Це можливість здобути затребувані на ринку компетенції і підвищити свою конкурентоспроможність", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до програми зможуть:

Внутрішньо переселенці; Люди, які повернулися до постійні адреси проживання; Місцеві жителі громад, які приймають переселенців.

Проте пріоритет нададуть представникам соціально вразливих груп.

Громадяни зможуть обрати серед таких напрямків навчання:

швейне виробництво;

пекарство;

бджільництво;

суміжні галузі: харчова, легка, меблева промисловість, сільське господарство, будівництво.

Як подати заявку на програму та інші нюанси

Учасники, які проживають у Одесі та області, можуть зареєструватися у програмі, завповнивши спеціальну анкету.

Після чого потрібно буде пройти конкурсний відбір. Кількість місць буде обмеженою. Також участь заявника можлива лише один раз.

Передбачаються такі формати участі:

індивідуальні курси з частковим співфінансуванням від 25%;

групові курси у співпраці із закладами професійно-технічної освіти.

Триватиме навчання від 10 годин до шести місяців офлайн чи у змішаному форматі з обов’язковою практикою.

Після завершення учасникам нададуть сертифікати або дипломи з підтвердженням здобутих навичок.

Водночас, участь у програмі не гарантує працевлаштування або отримання фінпідтримки.

У фонді нагадали, що REMARKET є трирічною ініціативою, яку реалізує Caritas Ukraine спільно з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та Spark. Фінансування здійснює Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва.

Ще Новини.LIVE писали, хто може оформити грантову допомогу від Данії. Нова програма також передбачає надання виплат на професійне навчання. Данська рада з питань біженців прагне забезпечити можливості з перекваліфікації для працевлаштування. Оформити виплати зможуть громадяни, які постраждали через війну.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як у червні українці можуть оформити фіндопомогу у розмірі 12 300 грн. Йдеться про виплати евакуйованим особам. Отримати допомогу громадяни можуть у двох регіонах у разі переїзду через атаки, небезпеку чи накази влади щодо обов'язкової евакуації.