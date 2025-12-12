Пільги в Україні 2025 — чи можна оформити за місцем фактичного проживання

Комунальні пільги — чи дадуть за місцем фактичного проживання
В Україні у 2025 році громадянам продовжують надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Оскільки через повномасштабну війну в країні різко збільшилася кількість переселенців, привілеї надають й за місцем фактичного проживання.
Відповідна норма є у Положенні про Реєстр осіб, які мають право на пільги.
Пільги на комуналку за фактичним місцем проживання
У цьому Реєстрі є усі громадяни з правами на отримання пільг. Саме дані з цього Реєстру є підставою для органів соціального захисту надавати знижки, наприклад, на комунальні послуги, конкретним громадянам.
Але для багатьох пільговиків важливо, що отримувати такі знижки можна й за фактичним місцем проживання — наприклад, якщо вони змушені були виїхати з рідного населеного пункту або винаймають житло в іншому місці.
Як оформити пільги за фактичною адресою
Щоб оформити пільгу за фактичною адресою, треба надати документ, який підтверджує проживання за цією адресою. Як раніше пояснювали у Пенсійному фонді України (ПФУ), це:
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- договір оренди житла;
- інший офіційний документ, що підтверджує проживання.
Якщо такі документи відсутні, то можна спробувати оформити акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складанням займається уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади.
Тобто, у пільговиків є право на державну підтримку навіть тоді, якщо їхнє фактичне проживання не збігається з місцем реєстрації. Однак отримати пільгу можна, якщо документально підтвердити таке проживання.
