Пільги в Україні 2025 — чи можна оформити за місцем фактичного проживання

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році громадянам продовжують надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Оскільки через повномасштабну війну в країні різко збільшилася кількість переселенців, привілеї надають й за місцем фактичного проживання.

Відповідна норма є у Положенні про Реєстр осіб, які мають право на пільги.

Реклама

Читайте також:

Пільги на комуналку за фактичним місцем проживання

У цьому Реєстрі є усі громадяни з правами на отримання пільг. Саме дані з цього Реєстру є підставою для органів соціального захисту надавати знижки, наприклад, на комунальні послуги, конкретним громадянам.

Але для багатьох пільговиків важливо, що отримувати такі знижки можна й за фактичним місцем проживання — наприклад, якщо вони змушені були виїхати з рідного населеного пункту або винаймають житло в іншому місці.

Як оформити пільги за фактичною адресою

Щоб оформити пільгу за фактичною адресою, треба надати документ, який підтверджує проживання за цією адресою. Як раніше пояснювали у Пенсійному фонді України (ПФУ), це:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

договір оренди житла;

інший офіційний документ, що підтверджує проживання.

Якщо такі документи відсутні, то можна спробувати оформити акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складанням займається уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади.

Тобто, у пільговиків є право на державну підтримку навіть тоді, якщо їхнє фактичне проживання не збігається з місцем реєстрації. Однак отримати пільгу можна, якщо документально підтвердити таке проживання.

Раніше ми розповідали, скільки людей в Україні користуються пільгами на комуналку. Цей вид підтримки з боку держави залишається вкрай важливим для багатьох громадян. Дізнавайтесь також, на яких умовах в Україні призначають житлові субсидії з 2025 року.