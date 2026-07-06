Пенсіонерам після 80 років можуть призначити доплату на догляд: хто має право та як оформити

Догляд за пенсіонеркою, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, яким виповнилося 80 років, варто знати, що держава може призначити допомогу на догляд. Але є нюанс: одного лише віку недостатньо. При зверненні враховують не лише стан здоров'я людини, а й те, чи є поруч родичі, які можуть допомагати.

Чи є шанс на доплату у тих, хто має дітей, розповідає Новини.LIVE з посиланням на юристів "На пенсії".

Фахівці радять не поспішати зі збором документів, а спочатку звернутися за консультацією до органу соцзахисту, ЦНАПу або до представників місцевої громади. Там одразу скажуть, чи є шанси отримати виплату саме у вашій ситуації та які документи знадобляться.

Чи призначать допомогу, якщо є діти

Багато хто думає, що якщо у літньої людини є син чи донька, то про допомогу можна забути. Насправді така можливість існує.

Орган соцзахисту обов'язково перевірить, чи можуть діти доглядати за батьками. Але кожну ситуацію розглядають окремо.

Читайте також:

Наприклад, допомогу можуть призначити, якщо діти:

самі вже пенсіонери або мають інвалідність;

живуть за кордоном;

їхнє місце перебування невідоме;

з різних інших причин не можуть доглядати за батьками.

У таких випадках можуть попросити додаткові документи, щоб підтвердити ці обставини.

З чого почати оформлення

Перший крок — записатися до сімейного лікаря. Якщо він підтвердить, що людині потрібен постійний сторонній догляд, видасть направлення на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК).

Висновок ЛКК є одним із головних документів, без якого оформити допомогу не вийде.

Які документи знадобляться

Зазвичай потрібно підготувати:

заяву;

паспорт та ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларацію про доходи (якщо її вимагатимуть);

інші документи, якщо їх попросить орган соцзахисту.

Після цього документи подають до ЦНАПу або управління соціального захисту населення і залишиться лише дочекатися рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для ВПО змінять правила виплати пенсій. Верховна Рада скасувала спеціальні умови для призначення та отримання пенсій для ВПО, тож переселенці отримуватимуть їх на тих самих умовах, що й інші українці.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати грошову виплату до Дня Незалежності. Якщо ж ви плануєте оформлювати базову соціальну допомогу, хвилюватися не варто — ці кошти не зарахують до доходу сім'ї. Тож вони не вплинуть ані на право отримувати допомогу, ані на її розмір.