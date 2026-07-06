Пенсионерам старше 80 лет может быть назначена доплата на уход: кто имеет право и как оформить

Уход за пенсионеркой, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, которым исполнилось 80 лет, стоит знать, что государство может назначить пособие на уход. Но есть нюанс: одного только возраста недостаточно. При рассмотрении заявления учитывается не только состояние здоровья человека, но и то, есть ли рядом родственники, которые могут помочь.

Есть ли шанс на доплату у тех, у кого есть дети, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юристов На пенсии.

Специалисты советуют не спешить со сбором документов, а сначала обратиться за консультацией в орган социальной защиты, ЦНАП или к представителям местной громады. Там сразу скажут, есть ли шансы получить выплату именно в вашей ситуации и какие документы понадобятся.

Назначат ли пособие, если есть дети

Многие думают, что если у пожилого человека есть сын или дочь, то о пособии можно забыть. На самом деле такая возможность существует.

Орган социальной защиты обязательно проверит, могут ли дети ухаживать за родителями. Но каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

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Например, пособие могут назначить, если дети:

сами уже являются пенсионерами или имеют инвалидность;

живут за границей;

их местонахождение неизвестно;

по разным другим причинам не могут ухаживать за родителями.

В таких случаях могут запросить дополнительные документы для подтверждения этих обстоятельств.

С чего начать оформление

Первый шаг — записаться к семейному врачу. Если он подтвердит, что человеку требуется постоянный посторонний уход, выдаст направление в врачебно-консультативную комиссию (ВКК).

Заключение ВКК является одним из основных документов, без которого оформить пособие не получится.

Какие документы понадобятся

Обычно необходимо подготовить:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

заключение ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

декларацию о доходах (если её потребуют);

другие документы, если их запросит орган социальной защиты.

После этого документы подают в ЦНАП или управление социальной защиты населения, и останется только дождаться решения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для ВПЛ изменят правила выплаты пенсий. Верховная Рада отменила специальные условия для назначения и получения пенсий для ВПЛ, поэтому переселенцы будут получать их на тех же условиях, что и другие украинцы.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить денежную выплату ко Дню Независимости. Если же вы планируете оформлять базовую социальную помощь, волноваться не стоит — эти средства не будут учитываться в доходе семьи. Поэтому они не повлияют ни на право получать помощь, ни на её размер.