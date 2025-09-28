Робота для ветеранів — яку компенсацію надають роботодавцям

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Держава надає грошову компенсацію роботодавцям, які пропонують роботу безробітним ветеранам. Це допомагає колишнім військовим швидше інтегрувалися у мирне життя, а бізнес відчуває підтримку з боку влади та створює нові робочі місця для населення.

Хто може отримати роботу

У постанові Кабміну України "Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних" йдеться про те, що роботодавцям рекомендують брати на роботу:

одного з батьків чи особу, яка їх замінює, якщо вона утримує дитину (дітей) віком до шести років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю чи утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку

осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або осіб, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

учасників бойових дій (УБД);

осіб, які були позбавлені особистої свободи під час збройної агресії РФ проти України, після їх звільнення

особи, які за п'ять років можуть отримати пенсію за віком;

зареєстрованих безробітних, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад шість місяців;

зареєстрованих безробітних серед осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше як рік.

Яку компенсацію отримують роботодавці

Якщо бізнес надає роботу УБД, тоді держава покриє фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску за робітника за місяць, у якому було сплачено внесок. Компенсація не може бути більшою за подвійний мінімальний страховий внесок.

Якщо роботодавець працевлаштував звільнену зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби людину, тоді йому компенсують 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виплати, за відповідну особу за місяць. Станом на зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8 тис. гривень, тобто в цьому випадку роботодавцю нарахують 4 тис. гривень.

