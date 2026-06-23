Допомога для осіб з інвалідністю: кому виплатять від 200 000 грн

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні оновили механізм призначення нарахування одноразової грошової допомоги для осіб, постраждалих на об’єктах критичної інфраструктури через військову агресію РФ проти України. Йдеться про гарантовані суми підтримки, що стартують з 200 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали уряду.

Хто з осіб з інвалідністю отримає від 200 000 грн

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, право на отримання допомоги матимуть за оновленим механізмом кілька категорій громадян. Йдеться про:

осіб, які постраждали через військову агресію РФ на об’єктах критичної інфраструктури;

працівників операторів критичної інфраструктури;

державних службовців;

посадовців органів місцевого самоврядування.

Передбачається надання таких розмірів одноразової допомоги відповідно до норм чинного законодавства:

Для осіб з інвалідністю І групи — 800 000 грн; Для осіб з інвалідністю ІІ групи — 500 000 грн; Для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 200 000 грн; У разі загибелі (смерті) особи — 1 000 000 грн.

Відповідну допомогу призначатиме та виплачуватиме Пенсійний фонд України (ПФУ).

Що змінили у процедурі надання виплат

Як зазначається, було уточнено порядок оформлення та засвідчення особистого розпорядження щодо надання виплати у разі каліцтва чи загибелі громадянина.

Також врегулювали процедуру доплати у разі зміни групи інвалідності. Якщо після призначення нової групи людина одержить право на більшу суму допомоги, то їй виплатять різницю між наданим розміром та новою сумою виплати.

Щодо термінів звернення за допомогою, то, згідно з оновленим механізмом визначені чіткі терміни реалізації права на одержання допомоги. Громадяни можуть подати документи:

упродовж дії встановленого воєнного стану;

протягом трьох років після його припинення/скасування.

Також гарантували отримання повної суми держпідтримки незалежно від інших джерел компенсації. Якщо постраждалий чи його рідні вже отримали разову чи страхову виплату за тим же випадком ушкодження здоров’я чи загибелі, однак сума була меншою за розмір, передбачений спецзаконом, то держава зобов'язана виплатити різницю.

З огляду на це, сукупний обсяг виплат доведуть до розміру, що гарантує закон "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури".

Завдяки цьому будуть усунуті питання, які виникали під час оформлення допомоги, забезпечиться змога отримання доплати у разі зміни групи інвалідності, буде гарантоване повне відшкодування, що передбачає законодавство. Це дасть можливість для постраждалих працівників об’єктів критичної інфраструктури та членів їхніх родин швидше отримувати повну держпідтримку.

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