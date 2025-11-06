Виплати у зв'язку з вагітністю — кому передбачена нова допомога у 7 тис. грн

Нова допомога у зв'язку з вагітністю — хто отримає по 7 тис. грн
З 2026 року українським жінкам, які не працюють офіційно, почнуть виплачувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами у 7 тис. грн. Зокрема, щодо нарахування таких виплат будуть встановлені чіткі терміни.
Про це повідомляє редакція Новини.LIVE, посилаючись на ухвалений парламентом законопроєкт №13532.
Хто з вагітних українок матиме право на нові виплати у 2026 році
Відповідно до проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", ухваленому народними депутатами у другому читанні, деяким жінкам почнуть нараховувати додаткову державну фінансову підтримку.
Документ у разі підписання президентом Володимиром Зеленським передбачатиме такі умови надання виплат для вагітних жінок:
- Розмір грошової допомоги — 7 тис. грн.
- Термін виплати допомоги — протягом 70 днів до пологів.
Також ключовою умовою для отримання права на нову допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами є відсутність офіційної роботи у жінки.
У разі набуття чинності закону українки зможуть претендувати на відповідні виплати з 1 січня 2026 року.
Також проєкт закону передбачає надання підвищеної разової держдопомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.
Яка нині передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
У 2025 році держава продовжує надавати допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами. Право на неї мають вагітні жінки, зокрема неповнолітні та без офіційного працевлаштування. Розміри щомісячної допомоги наступні:
- для українок, звільнених з роботи через ліквідацію підприємства, установи, організації — у сумі 100% від середньомісячного доходу;
- для жінок, які працюють у секторі оборони, — 100% від розміру грошового забезпечення;
- для тих, хто зареєстрований у центрі зайнятості як безробітні — на рівні 100% від мінімальної суми допомоги з безробіття;
- для аспіранток, докторанток, клінічних ординаторів, студенток — у розмірі стипендії за місяць;
- для непрацюючих жінок та жінок, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності — 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
