Курс долара може зрости до 45 грн — нардеп розповів деталі

Долар суттєво здорожчає — який курс заклали у бюджет на 2025 рік
В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Які зміни закладено в бюджет на 2025 рік
За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар.
Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.
Державний бюджет-2025
Железняк також оприлюднив основні економічні показники, зазначені в проєкті держбюджету:
- Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.
- Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.
- Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).
- У 2024 році на підтримку соціально незахищених громадян передбачено 419,2 млрд грн. З цієї суми 237,9 млрд грн буде спрямовано на Пенсійний фонд, 127,9 млрд грн — на допомогу малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн буде використано на виплату пільг і субсидій.
- Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.
- Освіта: 169,3 млрд грн.
- Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.
- Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.
- Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.
- Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою "5-7-9%").
- Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.
- Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).
- Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.
- Гуманітарне розмінування: 1 млрд грн.
- Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.
- Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.
- Резервний фонд: 43,9 млрд грн.
- Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.
- Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.
- Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.
Що ще варто знати
Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.
Ми також писали, що Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено, насамперед, дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.
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