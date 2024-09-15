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Долар суттєво здорожчає — який курс заклали у бюджет на 2025 рік

15 вересня 2024 12:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Курс долара може зрости до 45 грн — нардеп розповів деталі
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні наступного року курс долара значно зросте. Очікується, що американська валюта здорожчає приблизно на 4 грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, в бюджеті на 2025 рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар.

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Скриншот: t.me/yzheleznyak

Він також повідомив, що інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.

Державний бюджет-2025

Железняк також  оприлюднив основні економічні показники, зазначені в проєкті держбюджету:

  1. Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.
  2. Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.
  3. Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).
  4. У 2024 році на підтримку соціально незахищених громадян передбачено 419,2 млрд грн. З цієї суми 237,9 млрд грн буде спрямовано на Пенсійний фонд, 127,9 млрд грн — на допомогу малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн буде використано на виплату пільг і субсидій.
  5. Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.
  6. Освіта: 169,3 млрд грн.
  7. Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.
  8. Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.
  9. Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.
  10. Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою "5-7-9%").
  11. Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.
  12. Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).
  13. Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.
  14. Гуманітарне розмінування: 1 млрд грн.
  15. Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.
  16. Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.
  17. Резервний фонд: 43,9 млрд грн.
  18. Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.
  19. Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.
  20. Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено, насамперед, дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.

курс валют держбюджет Ярослав Железняк курс долара долар

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