Табличка про обмін валюти в банку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Курс долара в Україні може поступово наблизитися до 50 гривень. Національний банк витрачає значні обсяги валютних резервів, щоб підтримувати гривню, а подальша ситуація залежатиме від міжнародної фінансової допомоги. Без нових надходжень від партнерів стримувати зростання курсу буде складніше.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.



Реклама

Курс долара в Україні

За словами Олексія Куща, гривня поступово переходитиме до нових курсових діапазонів. Спочатку долар може коливатися в межах 48 гривень, а згодом і всі 50. Водночас швидкість такого руху залежатиме від того, чи надходитиме Україні фінансова допомога від міжнародних партнерів.

"Ми рухаємося в наступний коридор, тобто це 46–48, потім наступний коридор буде 48–50. І отакі коридори шириною у дві гривні будуть формуватися поступово. Все залежить від зовнішньої підтримки, чи дадуть нам гроші, чи ні", — пояснив Олексій Кущ.

Аналітик зазначив, що ситуація на валютному ринку залишається залежною від дій Національного банку, який продає валюту зі своїх резервів для підтримки курсу гривні.

Читайте також:

Скільки валюти витрачає НБУ

Олексій Кущ також повідомив, що в жовтні Національний банк витратив майже 6 мільярдів доларів на підтримку гривні. За його словами, це найбільший місячний обсяг чистого продажу валюти регулятором за час повномасштабної війни. За оцінкою експерта, валютні резерви НБУ скоротилися до 47 мільярдів доларів. Він пояснив, що в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом існує контрольний показник резервів на рівні 40 мільярдів доларів.

"У нас, умовно кажучи, зараз валютні резерви Національного банку — 47 мільярдів, а нижче 40 мільярдів вони не можуть опуститися. А витрачаємо на місяць 6 мільярдів. Тобто у нас залишок валюти, яку Національний банк може витратити на підтримку курсу, — це 7 мільярдів доларів", — зазначив Олексій Кущ.

За таких темпів продажу валюти цієї суми, за оцінкою аналітика, вистачило б приблизно на листопад і половину грудня. Однак він не очікує, що резерви витрачатимуться без поповнення.

Міжнародна допомога впливає на гривню

Олексій Кущ пояснив, що Україна очікує нових фінансових надходжень від Європейського Союзу. Зокрема, йдеться про 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. За його оцінкою, така сума дозволить підтримувати валютний ринок ще приблизно два місяці за нинішніх обсягів продажу валюти. Аналітик наголосив, що подальша стабільність гривні залежатиме від регулярності фінансової підтримки України.

Чому змінюється курс євро

Олексій Кущ також пояснив запровадження Національним банком нового довідкового курсу гривні до євро, який із 4 листопада розраховують станом на 12:00 та оприлюднюють до 12:30. За його словами, курс гривні до євро формується через співвідношення долара та євро на світовому ринку. Через коливання цієї валютної пари курс може суттєво змінюватися протягом дня.

"У нас немає прямого курсоутворення гривні до євро. Курс гривні до євро визначається відповідно до кроскурсу долара до євро", — пояснив фінансовий аналітик.

Новини.LIVE повідомляли, що головний експерт із реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний допускав зростання курсу долара вище 50 гривень до кінця 2026 року. За його словами, такий сценарій можливий у разі припинення фінансової допомоги від західних партнерів або суттєвого загострення ситуації на фронті.

Також Новини.LIVE розповідали, що фінансовий аналітик Олексій Кущ вважав економічно обґрунтованим значно вищий курс долара. Він заявив, що накопичена інфляція долара, яку не врахували в курсі гривні, становить близько 20-25%. На його думку, національну валюту тривалий час утримували від девальвації. Через це, за оцінкою аналітика, курс міг би становити 50–55 гривень за долар.

Раніше Новини.LIVE писали, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував можливе подорожчання долара до 50 гривень у 2026 році. За його словами, такий сценарій стане реальним, якщо Україна не отримає необхідної фінансової допомоги від Європейського Союзу. У такому разі Національному банку доведеться послаблювати гривню. Якщо ж міжнародне фінансування надходитиме стабільно, експерт очікував середньорічний курс на рівні 44,5–45 гривень за долар.