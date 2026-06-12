Курс гривні до долара: аналітик пояснив, які б мали бути показники на валютному ринку

Пункт обміну валют і перехожі. Фото: Новини.LIVE

В Україні накопичена і нереалізована інфляція долара становить майже 20-25%. Це означає, що курс гривні свого часу перетримали: національну валюту потрібно було девальвувати на показник інфляції, а її штучно тримали. Тобто, реальний курс гривні до долара вже мав би становити 50–55 гривень за долар.

Про це в етері програми "Світ на зламі" сказав фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Новини.LIVE.

Детальніше про курс долара

Величезне зростання усіх показників у доларовоому еквіваленті, як пояснив експерт, відбувається за рахунок штучної стабільності. Йдеться про:

середню зарплату;

ціни на внутрішньому ринку.

"Ціни "перегрілися" через ефект штучної стабільності. Відповідно, ці ресурси не збалансовані", — сказав Олексій Кущ.

Олексій Кущ зауважив, що через надмірне стримування курсу гривня виявилася переоціненою. Тому збалансованим з точки зору макрофінансових показників був би курс на рівні 50–55 гривень за долар.

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"У нас гривня мала би бути на 20-25% дешевшою. Тоді ситуація була б більш збалансованою з точки зору макрофінансових показників", — пояснив фінансовий аналітик.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці користуються доларами різних номіналів та років випуску. Та не всі банкноти можна легко обміняти. Так, уряд США визнає законним платіжним засобом всі дизайни банкнот нацвалюти. Це стосується номіналів доларових купюр, які випускалися з 1914 року. Натомість готівка, надрукована раніше, втратила платоспроможність і вважається недійсною по всьому світі.

Раніше Новини.LIVE писали, що НБУ виводить з обігу деякі купюри гривні. Зникнуть номінали 20, 50, 100, 200 і 500 гривень зразків 2003-2007 років. Згодом їх позбавлять статусу платіжного засобу, тож розрахвуватися ними стане неможливо.

Ще Новини.LIVE пояснювали, які купюри гривні залишаються дійсними на фінансовому ринку. Йдеться про купюри шести номіналів. Для готівкових розрахунків у 2026 році підходять банкноти третього (частково) і четвертого поколінь.