Табличка об обмене валюты в банке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине может постепенно приблизиться к 50 гривнам. Национальный банк тратит значительные объемы валютных резервов на поддержание гривны, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от международной финансовой помощи. Без новых поступлений от партнеров сдерживать рост курса будет сложнее.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Курс доллара в Украине

По словам Алексея Куща, гривна будет постепенно переходить в новые курсовые диапазоны. Сначала доллар может колебаться в пределах 48 гривен, а впоследствии и достигнет 50. В то же время скорость такого движения будет зависеть от того, будет ли поступать Украине финансовая помощь от международных партнеров.

"Мы движемся в следующий коридор, то есть 46–48, затем следующий коридор будет 48–50. И такие коридоры шириной в две гривны будут формироваться постепенно. Все зависит от внешней поддержки: дадут ли нам деньги или нет",— пояснил Алексей Кущ.

Аналитик отметил, что ситуация на валютном рынке по-прежнему зависит от действий Национального банка, который продает валюту из своих резервов для поддержки курса гривны.

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Сколько валюты тратит НБУ

Алексей Кущ также сообщил, что в октябре Национальный банк потратил почти 6 миллиардов долларов на поддержку гривны. По его словам, это самый большой месячный объем чистой продажи валюты регулятором за время полномасштабной войны. По оценке эксперта, валютные резервы НБУ сократились до 47 миллиардов долларов. Он пояснил, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом существует контрольный показатель резервов на уровне 40 миллиардов долларов.

"У нас, условно говоря, сейчас валютные резервы Национального банка — 47 миллиардов, а ниже 40 миллиардов они не могут опуститься. А тратим в месяц 6 миллиардов. То есть у нас остаток валюты, которую Национальный банк может потратить на поддержку курса, — это 7 миллиардов долларов", — отметил Алексей Кущ.

При таких темпах продажи валюты этой суммы, по оценке аналитика, хватило бы примерно на ноябрь и половину декабря. Однако он не ожидает, что резервы будут расходоваться без пополнения.

Международная помощь влияет на гривну

Алексей Кущ пояснил, что Украина ожидает новых финансовых поступлений от Европейского Союза. В частности, речь идет о 8 миллиардах евро в рамках программы Ukraine Facility. По его оценке, такая сумма позволит поддерживать валютный рынок ещё примерно два месяца при нынешних объемах продажи валюты. Аналитик подчеркнул, что дальнейшая стабильность гривны будет зависеть от регулярности финансовой поддержки Украины.

Почему меняется курс евро

Алексей Кущ также объяснил введение Национальным банком нового справочного курса гривны к евро, который с 4 ноября рассчитывается по состоянию на 12:00 и публикуется до 12:30. По его словам, курс гривны к евро формируется на основе соотношения доллара и евро на мировом рынке. Из-за колебаний этой валютной пары курс может существенно меняться в течение дня.

"У нас нет прямого курсообразования гривны к евро. Курс гривны к евро определяется в соответствии с кросс-курсом доллара к евро", — пояснил финансовый аналитик.

Новини.LIVE сообщали, что главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный допускал рост курса доллара выше 50 гривен к концу 2026 года. По его словам, такой сценарий возможен в случае прекращения финансовой помощи от западных партнеров или существенного обострения ситуации на фронте.

Также Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ считал экономически обоснованным значительно более высокий курс доллара. Он заявил, что накопленная инфляция доллара, которую не учли в курсе гривны, составляет около 20–25%. По его мнению, национальную валюту долгое время удерживали от девальвации. Из-за этого, по оценке аналитика, курс мог бы составить 50–55 гривен за доллар.

Ранее Новини.LIVE писали, что исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал возможное подорожание доллара до 50 гривен в 2026 году. По его словам, такой сценарий станет реальным, если Украина не получит необходимой финансовой помощи от Европейского Союза. В таком случае Национальному банку придется ослаблять гривну. Если же международное финансирование будет поступать стабильно, эксперт ожидал среднегодовой курс на уровне 44,5–45 гривен за доллар.