Головна Фінанси Грошові перекази в Польщі — які суми зацікавлять податкову

Грошові перекази в Польщі — які суми зацікавлять податкову

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 11:00
Перекази з картки на картку в Польщі — через яку суму податкова розпочне перевірку
Банківська картка та польські злоті в кишені. Фото: Pixabay

Сотні тисяч українців перебувають у Польщі й щомісяця відправляють гроші своїм рідним чи друзям, які залишилися вдома або виїхали до інших країн. Однак варто враховувати, що деякі перекази можуть викликати підозри в банків та призвести до податкової перевірки.

Про це розповіло видання In Poland.

Які операції можуть викликати питання

У Польщі банки зобов'язані повідомляти податкову про усі підозрілі фінансові операції своїх клієнтів. Питання можуть викликати:

  • перекази на підозріло великі суми;
  • часті перекази на малі суми;
  • підозрілі призначення платежу;
  • надходження на рахунок однакових сум від різних відправників.

Згідно з польським Законом про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, усі дані щодо зареєстрованих випадків передаються до систем моніторингу таких транзакцій.

Які суми вважають підозріло великими

Банківські установи зобов’язані інформувати податкові органи про фінансові операції за картковими рахунками, якщо сума руху коштів перевищує 15 тисяч євро. Водночас увагу банку можуть привернути й значно менші перекази — перевірки нерідко починаються вже при операціях на суму від 10 тисяч євро.

Важливо розуміти, що приводом для контролю можуть стати не лише великі суми. Підозру викликають і нетипові для конкретного клієнта фінансові дії. 
Наприклад, якщо людина, яка раніше рідко користувалася банкоматом або платіжним терміналом, раптово починає регулярно вносити або знімати значні суми готівки, банк обов’язково зверне на це увагу та почне з’ясовувати причини.

Будь-які операції, які фінансова установа вважає сумнівними, автоматично запускають внутрішні механізми контролю. У окремих випадках це може призвести навіть до тимчасового блокування коштів на рахунку — до моменту завершення перевірки та з’ясування всіх обставин.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
