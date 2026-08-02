Скасування житлової субсидії: за які покупки та зміни українців позбавлять виплат

Люди читають платіжки, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям варто знати, що житлова субсидія не призначається раз і назавжди. Якщо у вашому житті відбулися важливі зміни, про них потрібно повідомити Пенсійний фонд. Інакше виплати можуть припинити, а інколи навіть вимагати повернути отримані кошти.

Через що найчастіше можна втратити субсидію, розповідає Новини.LIVE.

Коли субсидію можуть скасувати

Пенсійний фонд має право припинити виплату житлової субсидії, якщо з'ясується, що людина більше не відповідає умовам її отримання або приховала важливу інформацію. Наприклад, допомогу можуть скасувати, якщо отримувач не виконує умови договору про реструктуризацію боргу за комунальні послуги.

Ще одна причина — це недостовірні дані у заяві або декларації. Якщо через неправдиву інформацію людині призначили більшу субсидію, ніж вона мала отримати, і переплата перевищує встановлений законом поріг, виплати можуть припинити.

Про які зміни потрібно повідомити протягом місяця

Про деякі зміни у житті потрібно повідомити Пенсійний фонд не пізніше ніж через 30 календарних днів.

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Це стосується:

зміни складу сім'ї або людей, зареєстрованих у житлі;

зміни роботи чи соціального статусу членів родини;

зміни складу сім'ї одного з членів домогосподарства;

зміни переліку комунальних послуг або умов їх надання;

зміни управителя будинку, постачальника комунальних послуг чи створення ОСББ.

Якщо цього не зробити вчасно, субсидію можуть скасувати.

Які покупки можуть позбавити права на субсидію

Підставою для припинення виплат можуть стати й великі покупки або фінансові операції.

Так, субсидію можуть втратити ті, хто:

купив автомобіль, якому менше п'яти років;

має більше одного автомобіля віком до 15 років (крім мопеда або причепа);

протягом останнього року придбав квартиру, будинок, земельну ділянку, транспортний засіб, цінні папери чи інше майно на суму понад 100 тисяч гривень;

купив більше одного житлового приміщення;

відкрив депозит або придбав військові облігації на суму понад 100 тисяч гривень;

протягом останніх 12 місяців купував валюту чи банківські метали більш ніж на 50 тисяч гривень (крім окремих винятків, передбачених законом).

Коли субсидії позбавлять навіть без великих покупок

Право на субсидію можуть переглянути й у випадку, якщо в родині є повнолітня людина, яка не має офіційних доходів. Також виплати можуть припинити, якщо людина отримала великий одноразовий дохід.

Як дохід може вплинути на виплати

Субсидію можуть скасувати, якщо отримувач отримав одноразовий дохід, який перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на дату призначення субсидії.

Але це правило не стосується цільової благодійної допомоги. Наприклад, якщо гроші виділили на лікування, навчання або ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, вони не впливають на право отримувати субсидію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після підвищення тарифів на воду в деяких містах України переглянуть розмір житлових субсидій. Пенсійний фонд пояснив, що перерахунок проведуть автоматично після отримання інформації про нові тарифи.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити житлову субсидію не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання твердого палива та скрапленого газу. У Пенсійному фонді пояснили, що право на допомогу зберігається і для домогосподарств, які використовують одразу кілька видів опалення, але рішення ухвалюють з урахуванням особливостей кожного випадку.