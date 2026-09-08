Субсидии в Украине: ПФУ пересмотрит выплаты тем, у кого доход изменился на 50%

Доход изменился на 50%: как это повлияет на размер субсидии
У некоторых украинских домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), увеличился размер соответствующей помощи. Это произошло благодаря плановому пересмотру выплат Пенсионным фондом Украины (ПФУ), который проводится дважды в год для обеспечения актуальности выплат.
О том, у кого увеличилась сумма помощи, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Какие причины увеличения размера жилищной субсидии
Жилищная субсидия представляет собой адресную государственную помощь на оплату коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, а также на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.
Согласно правилам, по которым Пенсионный фонд предоставляет выплаты домохозяйствам, дважды в год происходит пересмотр сумм помощи, если у получателей существенно изменился уровень доходов.
Такая процедура проводится ежегодно в марте и августе. Специалисты фонда обязаны пересматривать размер жилищных субсидий для домохозяйств, если среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.
Учитывая это, размер субсидии может измениться в ту или иную сторону, в зависимости от уровня дохода семьи. А именно:
- Если доход домохозяйства уменьшился более чем наполовину, после перерасчета субсидия может увеличиться.
- Если доход, напротив, существенно уменьшился, то выплату сократят.
Какие виды доходов важны для ПФУ
Система Пенсионного фонда во время текущего пересмотра актуальности выплат сравнивает среднемесячный совокупный доход домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года с доходами за третий и четвертый кварталы предыдущего года.
Такой подход позволяет определить, произошли ли существенные изменения в материальном положении семьи и есть ли необходимость в изменении суммы назначенной помощи.
При этом ПФУ учитывает не только официальную заработную плату. Для расчета совокупного дохода домохозяйства важны следующие выплаты:
- пенсии;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- пособие по безработице;
- денежные переводы из-за рубежа;
- дивиденды.
Требуется ли дополнительное заявление для пересмотра
Соответствующие перерасчеты со стороны Пенсионного фонда происходят автоматически, а потому не требуют дополнительного обращения.
Учитывая это, если домохозяйство соответствует условиям для автоматического изменения выплаты, ПФУ произведет его полностью самостоятельно.
Новое заявление и декларацию необходимо подавать только для назначения жилищной субсидии в случае изменения состава домохозяйства или перечня коммунальных услуг.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, включается ли в расчет дохода при назначении субсидии помощь на оздоровление. В ПФУ пояснили, что в данном случае речь идет о разовой выплате или компенсации на оздоровление, полученной в течение календарного года. Согласно утвержденному правительством постановлению № 632, соответствующие выплаты не повлияют на право на получение субсидии.
Также Новини.LIVE писали, что жилищные субсидии могут быть отменены, если в домохозяйстве или в финансовом положении произошли изменения. Граждане должны уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Именно из-за сокрытия информации может быть прекращено предоставление выплат или возникнуть переплата.