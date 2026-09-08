Субсидии в Украине: ПФУ пересмотрит выплаты тем, у кого доход изменился на 50%

Человек держит деньги на фоне квитанции. Фото: Новини.LIVE

У некоторых украинских домохозяйств, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), увеличился размер соответствующей помощи. Это произошло благодаря плановому пересмотру выплат Пенсионным фондом Украины (ПФУ), который проводится дважды в год для обеспечения актуальности выплат.

О том, у кого увеличилась сумма помощи, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Какие причины увеличения размера жилищной субсидии

Жилищная субсидия представляет собой адресную государственную помощь на оплату коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, а также на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Согласно правилам, по которым Пенсионный фонд предоставляет выплаты домохозяйствам, дважды в год происходит пересмотр сумм помощи, если у получателей существенно изменился уровень доходов.

Такая процедура проводится ежегодно в марте и августе. Специалисты фонда обязаны пересматривать размер жилищных субсидий для домохозяйств, если среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

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Учитывая это, размер субсидии может измениться в ту или иную сторону, в зависимости от уровня дохода семьи. А именно:

Если доход домохозяйства уменьшился более чем наполовину, после перерасчета субсидия может увеличиться. Если доход, напротив, существенно уменьшился, то выплату сократят.

Какие виды доходов важны для ПФУ

Система Пенсионного фонда во время текущего пересмотра актуальности выплат сравнивает среднемесячный совокупный доход домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года с доходами за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Такой подход позволяет определить, произошли ли существенные изменения в материальном положении семьи и есть ли необходимость в изменении суммы назначенной помощи.

При этом ПФУ учитывает не только официальную заработную плату. Для расчета совокупного дохода домохозяйства важны следующие выплаты:

пенсии;

социальные выплаты;

стипендии;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за рубежа;

дивиденды.

Требуется ли дополнительное заявление для пересмотра

Соответствующие перерасчеты со стороны Пенсионного фонда происходят автоматически, а потому не требуют дополнительного обращения.

Учитывая это, если домохозяйство соответствует условиям для автоматического изменения выплаты, ПФУ произведет его полностью самостоятельно.

Новое заявление и декларацию необходимо подавать только для назначения жилищной субсидии в случае изменения состава домохозяйства или перечня коммунальных услуг.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, включается ли в расчет дохода при назначении субсидии помощь на оздоровление. В ПФУ пояснили, что в данном случае речь идет о разовой выплате или компенсации на оздоровление, полученной в течение календарного года. Согласно утвержденному правительством постановлению № 632, соответствующие выплаты не повлияют на право на получение субсидии.

Также Новини.LIVE писали, что жилищные субсидии могут быть отменены, если в домохозяйстве или в финансовом положении произошли изменения. Граждане должны уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Именно из-за сокрытия информации может быть прекращено предоставление выплат или возникнуть переплата.