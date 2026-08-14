Відпустка по догляду за дитиною впливає на лікарняні: ПФУ пояснив правила

Мати з дитиною на вулиці. Фото: Magnific

Час, проведений у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, не зникне безслідно. У певних випадках цей період зараховується до страхового стажу, навіть якщо інформації про нього немає в електронному реєстрі. Важливо лише, чи перебувала людина у трудових відносинах та коли саме була оформлена така відпустка.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Що передбачає страховий стаж

Це період, протягом якого людина була застрахована у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а за неї щомісяця сплачували страхові внески не менше мінімального розміру. Водночас закон передбачає окремі періоди, які зараховуються до страхового стажу навіть без фактичної сплати внесків самою людиною.

Зокрема, до страхового стажу включається період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Такий час зараховується як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Хто може оформити відпустку по догляду за дитиною

Після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами один із батьків може оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

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При цьому не обов’язково, щоб дитиною займалася саме мама чи тато. Таку відпустку повністю або частинами можуть використати також бабуся, дідусь чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною.

Це право також мають особа, яка усиновила або взяла дитину під опіку, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається людям, які перебувають у трудових відносинах із підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності, виду діяльності та галузі. Таке право мають і ті, хто працює за трудовим договором у фізичної особи.

Чому період відпустки може не відображатися в реєстрі

Є важливий нюанс: дані про перебування людини у відпустці для догляду за дитиною до трьох років не відображаються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, законодавство не зобов’язує роботодавця зазначати інформацію про таку відпустку у трудовій книжці працівника. Через це може виникнути ситуація, коли людина фактично була у відпустці по догляду за дитиною, але в реєстрі такого періоду немає.

Як підтвердити цей період

Якщо йдеться про оплату лікарняного, період відпустки для догляду за дитиною до трьох років зараховують до страхового стажу на підставі даних роботодавця, який надавав таку відпустку.

Для підтвердження може використовуватися копія наказу про надання відпустки. Тобто відсутність відповідного запису в реєстрі ще не означає, що цей період не буде врахований.

Що змінилося з 2016 року

З 1 січня 2016 року до страхового стажу також прирівнюються періоди, коли людина не була застрахованою, але за неї вона сама або роботодавець сплачували єдиний внесок відповідно до законодавства.

Тому з 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до трьох років може зараховуватися до страхового стажу і непрацюючої людини.

Але для цього є умова — людина має отримувати допомогу по догляду за дитиною до трьох років (до одного року), яку виплачує Пенсійний фонд України. У такому випадку страхові внески за неї сплачуються коштами державного бюджету.

Як загалом рахують страховий стаж

Страховий стаж визначають за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для періодів до запровадження цього реєстру діють правила та умови, передбачені законодавством, яке діяло на той час.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть зараховувати до страхового стажу періоди, коли вони офіційно отримували допомогу по безробіттю. Також нові правила дозволяють підтвердити стаж у випадках, коли документи були втрачені через війну або роботодавець не сплачував ЄСВ.

Також Новини.LIVE писали, що відсутність підтверджених років роботи може суттєво вплинути на майбутню пенсію українців. У деяких випадках неврахований стаж можна відновити через суд, навіть якщо підприємство припинило роботу або не оформило працівника належним чином.