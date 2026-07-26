Додаткові 500 гривень щомісяця для пенсіонерів: хто зможе отримати нову грошову допомогу

Пенсіонери на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

З 1 серпня у Рівненській громаді почнуть приймати заяви на нову виплату. Пенсіонери та українці з інвалідністю, які опинилися у матеріальній скруті, можуть отримувати по 500 гривень щомісяця. Але для цього потрібно виконати певні умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ВПО Рівне.

Хто може отримати виплату

Щомісячна адресна допомога призначена людям, які:

зареєстровані чи проживають у Рівненській міській територіальній громаді, або перебувають тут на обліку як ВПО;

мають пільгову транспортну картку;

отримують пенсію або державну соціальну допомогу, розмір яких не перевищує 2 595 гривень;

не працюють;

не зареєстровані як ФОП;

не отримують житлову субсидію чи пільги на оплату комунальних послуг;

не мають автомобіля, якому менше п'яти років;

не виїжджали за кордон протягом останніх трьох місяців (хіба що на лікування, підтверджене документами);

не мають землі площею понад 0,1 гектару;

не мають квартири площею понад 90 кв. м або будинку понад 120 кв. м (крім житла на окупованих чи прифронтових територіях);

не мають другого житла.

Які документи потрібно подати

Для оформлення виплати необхідно подати:

заяву;

копію паспорта або ID-картки з підтвердженням місця проживання;

копію ідентифікаційного коду;

довідку ВПО (за наявності);

довідку з Пенсійного фонду про розмір пенсії або соціальної допомоги;

довідку з Пенсійного фонду про неотримання житлової субсидії та пільг;

довідку ОК-7;

реквізити банківського рахунку для виплати коштів.

Де приймають заяви

Документи можна подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12. Рішення про призначення допомоги ухвалюватиме спеціальна комісія після перевірки.

На що звернути увагу

Подати заяву можна вже з 1 серпня 2026 року. Зауважте, що довідки з Пенсійного фонду та форма ОК-7 мають бути видані саме в тому місяці, коли людина звертається за допомогою. Наприклад, якщо документи ви подаєте у серпні, усі довідки також повинні бути видані у серпні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, коли можуть скоротити соцдопомогу. У Пенсійному фонді пояснили, що повноліття дитини не завжди означає припинення виплат, адже студента до 23 років можуть і надалі враховувати у складі сім’ї. Водночас на розмір допомоги впливає те, чи отримує студент стипендію, оскільки ПФУ може враховувати умовний дохід.

Також Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій мають право на додаткові гарантії після виходу на пенсію. Пенсійний фонд пояснив, що у 2026 році для них передбачена щомісячна надбавка у розмірі 25% від мінімальної пенсії, а також діють інші пільги та підвищення.