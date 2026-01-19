Державний борг України сягнув рекордного рівня за час війни

Анатолій Кінах. Фото: kinakh.org

В Україні держборг збільшився майже вдвічі за роки повномасштабної війни. Якщо на почаку 2022 року він складав 93 млрд доларів, то зараз — 192 млрд доларів.

Про це у ефірі Ранок.LIVE повідомив колишній прем’єр-міністр України, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

Реклама

Читайте також:

Усі запозичення доведеться повертати

За його словами, держава втратила здатність самостійно покривати витрати.

"Ми безпрецедентно втратили свою самодостатність й тепер не менше 43% своїх витрат покриваємо за рахунок зовнішніх джерел. Це величезна і дуже опасна зовнішня залежність", — наголосив він.

Анатолій Кінах заявив, що всі ці запозичення доведеться повертати, і це безпосередньо позначиться на майбутньому країни.

На що спрямують позику ЄС для України

Також експрем'єр прокоментувал позику ЄС у розмірі 90 млрд доларів на два роки, по 45 млрд щороку.

За словами Кінаха, з цих грошей 30 млрд планується спрямувати на оборону України, а 15 млрд — на покриття бюджетного дефіциту для вирішення поточних питань, зокрема на зарплати та пенсії.

Раніше ми розповідали, чи можна в Україні офіційно отримувати одночасно пенсію та зарплату.

Ще ми писали, скільки платять пенсіонерам у Польщі за даними Євростату.