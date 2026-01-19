Державний борг України сягнув рекордного рівня за час війни

Держборг України зріс вдвічі з початку великої війни — яка сума
В Україні держборг збільшився майже вдвічі за роки повномасштабної війни. Якщо на почаку 2022 року він складав 93 млрд доларів, то зараз — 192 млрд доларів.
Про це у ефірі Ранок.LIVE повідомив колишній прем’єр-міністр України, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.
Усі запозичення доведеться повертати
За його словами, держава втратила здатність самостійно покривати витрати.
"Ми безпрецедентно втратили свою самодостатність й тепер не менше 43% своїх витрат покриваємо за рахунок зовнішніх джерел. Це величезна і дуже опасна зовнішня залежність", — наголосив він.
Анатолій Кінах заявив, що всі ці запозичення доведеться повертати, і це безпосередньо позначиться на майбутньому країни.
На що спрямують позику ЄС для України
Також експрем'єр прокоментувал позику ЄС у розмірі 90 млрд доларів на два роки, по 45 млрд щороку.
За словами Кінаха, з цих грошей 30 млрд планується спрямувати на оборону України, а 15 млрд — на покриття бюджетного дефіциту для вирішення поточних питань, зокрема на зарплати та пенсії.
