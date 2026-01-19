Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Госдолг Украины вырос вдвое с начала большой войны — какая сумма

Госдолг Украины вырос вдвое с начала большой войны — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:05
Государственный долг Украины достиг рекордного уровня за время войны
Анатолий Кинах. Фото: kinakh.org

В Украине госдолг увеличился почти вдвое за годы полномасштабной войны. Если в начале 2022 года он составлял 93 млрд долларов, то сейчас — 192 млрд долларов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил бывший премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Реклама
Читайте также:

Все заимствования придется возвращать

По его словам, государство потеряло способность самостоятельно покрывать расходы.

"Мы беспрецедентно потеряли свою самодостаточность и теперь не менее 43% своих расходов покрываем за счет внешних источников. Это огромная и очень опасная внешняя зависимость", — подчеркнул он.

Анатолий Кинах заявил, что все эти заимствования придется возвращать, и это непосредственно скажется на будущем страны.

На что направят заем ЕС для Украины

Также экс-премьер прокомментировал заем ЕС в размере 90 млрд долларов на два года, по 45 млрд ежегодно.

По словам Кинаха, из этих денег 30 млрд планируется направить на оборону Украины, а 15 млрд — на покрытие бюджетного дефицита для решения текущих вопросов, в частности, на зарплаты и пенсии.

Ранее мы рассказывали, можно ли в Украине официально получать одновременно пенсию и зарплату.

Еще мы писали, сколько платят пенсионерам в Польше по данным Евростата.

госбюджет госдолг ЕС бюджет рассрочка
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации