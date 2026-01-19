Государственный долг Украины достиг рекордного уровня за время войны

Анатолий Кинах. Фото: kinakh.org

В Украине госдолг увеличился почти вдвое за годы полномасштабной войны. Если в начале 2022 года он составлял 93 млрд долларов, то сейчас — 192 млрд долларов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил бывший премьер-министр Украины, председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Все заимствования придется возвращать

По его словам, государство потеряло способность самостоятельно покрывать расходы.

"Мы беспрецедентно потеряли свою самодостаточность и теперь не менее 43% своих расходов покрываем за счет внешних источников. Это огромная и очень опасная внешняя зависимость", — подчеркнул он.

Анатолий Кинах заявил, что все эти заимствования придется возвращать, и это непосредственно скажется на будущем страны.

На что направят заем ЕС для Украины

Также экс-премьер прокомментировал заем ЕС в размере 90 млрд долларов на два года, по 45 млрд ежегодно.

По словам Кинаха, из этих денег 30 млрд планируется направить на оборону Украины, а 15 млрд — на покрытие бюджетного дефицита для решения текущих вопросов, в частности, на зарплаты и пенсии.

