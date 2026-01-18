Відео
Пенсія і зарплата — чи можна отримувати одночасно

Дата публікації: 18 січня 2026 12:39
Українці отримують і пенсію, і зарплату — чи законно це
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Часто українці навіть після виходу на пенсію продовжують свою трудову діяльність, оскільки держава забезпечує їх мізерними виплатами. Тож постає питання: чи можна громадянам одночасно отримувати і пенсію, і зарплату. 

Детальніше про це розповіли раніше на сайті Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці

Читайте також:

Чи можна працювати пенсіонерам

Як зазначається у публікації, жодних заборон щодо цього для українців немає. Відповідно, у пенсіонерів є право працювати на роботі вже після виходу на заслужений відпочинок та отримувати як пенсію, так і зарплату. Підстави ж для припинення трудових відносин з пенсіонером можуть бути лише законними. 

Так, наприклад, пенсіонера можуть позбавити роботи через скорочення штату працівників або якщо він систематично порушує трудову дисципліну. При цьому пенсія не стане меншою через те, що пенсіонер працює. Причина — жодних відрахувань із виплат робити не потрібно.

Що ще важливо знати 

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) повинні знати, що пенсіонер влаштувався на роботу чи навпаки — звільнився, йдеться на сайті держоргану. Усе тому, що в Україні існують надбавки до пенсійних виплат, а деякі з них отримуюють лише непрацюючі пенсіонери.

"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ", — зазначають у пресслужбі. 

Окремо у Пенсійному фонді наголошують, що після звільнення з роботи пенсіонери стають претендентами на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році пенсіонерам доплачуватимуть по 1 000 гривень. Однак гроші нараховуватимуть лише окремим категоріям громадян. Дізнавайтесь також, хто з пенсіонерів може взагалі не платити за комунальні послуги.  

робота пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія зарплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
