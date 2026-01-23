Відео
Головна Фінанси Скільки готівки тримати вдома при блекаутах — суми у 2026 році

Скільки готівки тримати вдома при блекаутах — суми у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:40
Готівка і блекаут — яка сума має бути вдома, щоб вистачило на основні потреби
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Масові відключення електроенергії в Україні вже не сприймаються як тимчасовий форс-мажор, а радше як звичні реалії життя. Під час тривалих блекаутів часто не працюють банкомати, термінали та онлайн-банкінг, і навіть наявні кошти на картці можуть стати недоступними. Тож варто заздалегідь подбати про так званий готівковий запас.

Новини.LIVE розповідають, як розрахувати оптимальну суму готівки на випадок блекауту. 

Скільки готівки має бути вдома

Фахівці Центру стратегічних комунікацій рекомендують формувати готівковий запас із розрахунку щонайменше на один-два тижні. Тобто, якщо родина зазвичай витрачає близько 1 000 грн, то "про запас" варто відкласти 10 000–15 000 грн. Саме така сума дозволить покрити базові потреби у разі збоїв у роботі банківської інфраструктури.

Важливо, щоб ця сума складалася не лише з великих, але й з дрібних купюр. Такий підхід спростить розрахунки в громадському транспорті, невеликих магазинах, на ринках та у сфері послуг, де часто виникають проблеми з видачею решти.

Водночас фінансова консультантка Олена Коник наголошує, що зберігати великі суми готівки вдома небезпечно.

"Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі "тривожну грошову валізку", а не фінансову подушку безпеки", — розповіла вона в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Як розрахувати оптимальну суму "готівкового резерву"

На думку Олени Коник, готівка має бути вдома незалежно від ймовірності блекауту.  Адже у випадку будь-якої непередбачуваної ситуації, включаючи можливий збій у роботі банківських застосунків, "живі" гроші будуть дуже доречні. 

При цьому оптимальна сума залежить не лише від потреб та щоденних витрат, а й від сукупного доходу родини:

  • 20 000 грн/місяць — готівковий резерв від 2 000 грн до 10 000 грн;
  • 40 000 грн/місяць — 5 000-20 000 грн;
  • 100 000 грн/місяць — 10 000-40 000 грн.

Зберігати готівку експертка рекомендує у сейфі чи вогнетривкому сховищі, яке може врятувати й гроші, і документи або коштовності у випадку пожежі.

гроші готівка відключення світла блекаут фінансова грамотність
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
