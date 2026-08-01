Деяким українцям доведеться відмовитися від старого паспорта: скільки коштує новий у серпні

Паспорти у формі ID-картки, відділення Паспортного сервісу, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні законними вважаються як старі паспорти-книжечки, так і більш сучасні ID-картки. Однак деяким громадянам краще позбутися своїх старих документів та оформити нові. У деяких випадках такий обмін є обов’язковим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Державної міграційної служби України.

Обмін старого паспорта на ID-картку

На сайті держструктури вказується, що у законодавстві не прописані чіткі терміни дії паспортів громадянина України зразка 1994 року. Та при цьому населенню дозволяють змінювати таке посвідчення на ID-картку. Якщо власник має таке бажання.

Також обмін на ID-картку відбувається у випадках, коли виникає необхідність замінити паспорт-книжечку 1994 року. Такими випадками можуть бути:

втрата;

крадіжка;

псування;

зміна прізвища або інших даних власника документа.

"Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років", — пояснили у Державній міграційній службі.

Скільки коштує заміна паспорта

Стандартна процедура передбачає, що ID-картку виготовлятимуть 20 робочих днів. За виготовлення документа стягується адміністративний збір — це 618 гривень. Ця сума складається з:

адміністративної послуги — 126 гривень.

вартоті бланка — 492 гривні.

У разі, якщо документ у формі картки потрібен терміново, власник може отримати його через 7 робочих днів. Це коштуватиме 988 гривень:

496 гривень — за адміністративну послугу;

492 гривні — за бланк.

Окремо у кожному випадку оплачуються сервісні послуги державного підприємства, на якому виготовляють документи. Йдеться про суму у 650 гривень. Отже загальна сума при терміновому оформленні може сягнути 1638 гривень.

Як пояснювали Новини.LIVE, ID-картки українців захищені кодами ПАК-1 та ПАК-2. Якщо забути їхню комбінацію, то документ повністю заблокують. Та навіть після цього ID-картка працюватиме, хоча й з певними нюансами.

Ще Новини.LIVE писали про штрафи за прострочені паспорти. Санкції загрожують громадянам, які не переклеїли фотокартку у своїх документах. Робити це потрібно з настанням 25 та 45-річного віку.