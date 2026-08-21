Ощадбанк надає знижки до 30% для власників чотирьох видів карток: умови

Людина тримає картку в долоні. Фото: Новини.LIVE

До 31 грудня 2026 року власники чотирьох видів карток від міжнародної платіжної системи Mastercard, емітованих державною фінустановою "Ощадбанк", можуть отримати до 30% компенсації за здійснення деяких розрахунків. Пропозиція актуальна для тих, хто полюбляє мандрувати та часто бронює номери у готелях, апартаментах, котеджах та інших типах помешкань.

Про те, як отримати знижку, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов клієнтам Ощадбанку гарантують до 30% знижки

За даними держфінустанови, йдеться про реалізацію спільної кешбек-програми від Ощадбанку та міжнародної платіжної системи Mastercard.

Згідно з правилами, клієнти зможуть гарантовано отримати знижку до 30% за оплату заброньованих номерів такими чотирма видами преміальних карток:

World Elite Mastercard;

World Mastercard Black Edition;

Mastercard Businesscard;

Mastercard Corporate card.

Учасникам пояснюють, що під "знижкою" йдеться про відсоткову ставку, на яку знизиться сума транзакції, а її розмір залежатиме від готелю та умов бронювання.

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"Максимальний розмір знижки становить 30% та не гарантується для кожного окремого бронювання. Знижка надається партнером шляхом зменшення вартості бронювання, що підлягає оплаті учасником на сайті партнера, та відображається під час оформлення бронювання. Конкретний розмір знижки та/або наявність додаткових переваг залежать від обраного готелю та умов бронювання", — йдеться у повідомленні.

Ключовою умовою для отримання права на знижку є викорстання онлайн-сервісу "Бронюй" для пошуку та бронювання житла по всій Україні. Йдеться про сучасну платформу, покликану допомогти мандрівникам без зайвої витрати часу знаходити перевірені готелі, апартаменти, котеджі та інші варіанти помешкань без посередників та комісій, а також порівнювати доступні пропозиції та забронювати найбільш вдалий варіант онлайн.

Як взяти участь у програмі та отримати знижку від Ощадбанку

Скористатися можливістю отримати знижку в розмірі до 30% від суми транзакції карткою за оплату загальної вартості бронювання житла у готелях на території України можуть:

Дієздатні фізособи — громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства;

Клієнти, яким на момент участі в акції виповнилося 18 років;

Є держателями карток World Elite Mastercard, World Mastercard Black Edition, Mastercard Businesscard та Mastercard Corporate card.

Щоб долучитися до акції, необхідно:

Мати відкриту картку або оформити та активувати її протягом періоду дії програми; Обрати на промосторінці, готель/тип розміщення/дати проживання) із переліку доступних пропозицій; Оформити бронювання та здійснити оплату загальної вартості бронювання карткою.

Водночас, не відповідатимуть умовам акції операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім вищевказаних.

Раніше Новини.LIVE розповідали про дію програми від Ощадбанку та Mastercard, що передбачає надання кешбеку у разі придбання авіаквитків. Згідно з правилами, власникам карток Mastercard можуть нарахувати грошові винагороди у вигляді 10% кешбеку. Важливо купувати квитки на офіційних порталах та застосунках авіакомпаній.

Ще Новини.LIVE писали, кому Ощадбанк гарантує надання знижки до 50%. За даними фінустанови, йдеться про дію спільної програми банку та системи Visa, що передбачає надання компенсацій на поїздки до або з певних аеропортів і залізничних вокзалів через застосунок Bolt. Власники картки Infinite отримають чотири поїздки зі знижкою на місяць.