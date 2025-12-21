Виплата пенсій — що буде з нарахуванням виплат у 2026 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Мільйони українців у 2025 році отримували пенсію, яка є для них дуже важливою фінансовою допомогою. Тож багатьох громадян хвилює, як будуть виплачуватися гроші у 2026 році, зокрема у перший місяць нового року.

Детальніше про дедлайни щодо нарахувань пенсійних виплат йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

Коли виплачують пенсію в Україні

Як зазначається, пенсії в Україні виплачуються щомісяця у визначені дати — з 4 до 25 числа. Відповідна умова передбачена у Порядку фінансування і виплати пенсій, який затвердив уряд і регламентував Пенсійний фонд України.

При цьому конкретна дата нарахування пенсії у 2026 році залежатиме від того, де саме пенсіонер отримуватиме свої гроші — в банку чи на Укрпошті.

У які дні пенсію нараховують на банківський рахунок

На картку гроші надходять в період з 4 по 10 число місяця. Точна дата залежить від графіка обслуговування кожного окремого банку. Наприклад, у ПриватБанку, Ощадбанку чи в інших банках можуть бути власні внутрішні терміни для опрацювання переказів.

Коли пенсію виплачують на Укрпошті

Тут потрібно буде спиратися на графік роботи відділень пошти. Як правило, пенсію доставляють в період з 4-го до 25 числа, зазвичай у конкретно визначені дні, залежно від населеного пункту та адреси проживання. Якщо ж пенсію доставляють додому, то гроші привозять за графіком кожної окремої доставної дільниці.

Як виплачують гроші тим, хто вперше отримує пенсію

На виплату можна чекати через один чи два місяці після ухвалення рішення про її призначення. Точну дату першого переказ призначає ПФУ.

Раніше ми розповідали про зміни з пенсійними виплатами у 2026 році. Так, вже з січня деяким пенсіонерам припинять нараховувати гроші. Також ми писали, що людям без достатнього страхового стажу не призначають пенсії. Натомість їм виплачують соціальну підтримку.