Чотири робочі дні на тиждень: в Україні пропонують кардинально змінити правила праці

Працівники в офісі, календар. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В Україні пропонують перейти на чотириденний робочий тиждень, але без скорочення зарплат. Таку петицію зареєстрували на сайті Кабміну. Автори вважають, що українцям треба працювати менше годин, щоб більше відпочивати та залишатися продуктивними.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Що хочуть змінити

Автори петиції пропонують змінити Кодекс законів про працю. Якщо б зміни підтримали, робочий тиждень максимально б тривав 32 години або чотири робочі дні.

При цьому зарплату працівникам пропонують залишити такою ж, як і зараз. Тобто працювати менше, але отримувати — стільки ж.

Спочатку новий формат хочуть протестувати в деяких державних установах і приватних компаніях, а вже потім, якщо експеримент покаже хороші результати, поширити його на всю країну.

Досвід інших країн

Автори петиції наголосили, що схожі експерименти вже проводили в кількох європейських країнах. За їхніми словами, після переходу на чотириденний робочий тиждень продуктивність працівників не знизилася, а в окремих випадках навіть зросла.

Крім того, люди рідше брали лікарняні, менше скаржилися на професійне вигорання та були більш задоволені роботою.

Які ще плюси бачать автори

На їхню думку, додатковий вихідний стане плюсом не лише для працівників.

Вони вважають, що роботодавці зможуть економити на утриманні офісів, а українці частіше подорожуватимуть країною, користуватимуться послугами, відвідуватимуть заклади культури та спорту. Таким чином можна підтримати малий бізнес і внутрішню економіку.

Також на думку авторів, сучасніші умови праці можуть стати ще одним аргументом для тих українців, які зараз живуть і працюють за кордоном.

Є важливий нюанс

Поки що говорити про скорочення робочого тижня зарано. Це лише петиція, а не законопроєкт і тим більше не ухвалене рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зарплати українців продовжують поступово зростати. У травні середній заробіток майже сягнув 31 000 гривень, найбільше отримують ІТ-фахівці та працівники у Києві. При цьому залишається проблема із заборгованістю по зарплатах — роботодавці досі винні працівникам мільярди гривень.

Також Новини.LIVE писали, що роботодавці дедалі охочіше наймають людей з інвалідністю. За останній рік таких вакансій стало більше, а зарплати помітно підросли. А на деяких посадах таким працівникам сьогодні готові платити навіть більше, ніж у середньому на ринку.