Чому припиняють виплати пенсій: головні причини та алгоритми вирішення

Гроші, людина дивиться вдалечінь. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Отримання пенсійного посвідчення ще не гарантує безперебійного надходження коштів. Інколи Пенсійний фонд може раптово заморозити або скасувати взагалі нарахування. Найчастіше це стається не через зміну законодавства, а через дрібні ситуації, про які самі українці навіть не здогадуються.

Про основні причини позбавлення пенсіонерів щомісячних виплат розповіло онлайн-медіа "На пенсії", передають Новини.LIVE.

Чому Пенсійний фонд припиняє перекази

За словами спеціаліста, фінансовий потік найчастіше перекривають через наступні причини:

відсутність руху по картці чи пошті. Якщо пів року поспіль не розраховувались карткою або не забирали пенсію готівкою у відділенні пошти;

своєчасно не пройдена ідентифікація. Це необхідна процедура для внутрішньо переміщених осіб, які зобов'язані періодично оновлювати дані;

відмова з боку банку. Якщо картку було заблоковано, її термін дії вичерпався, або банк повернув гроші назад через технічні помилки під час нарахування;

виявлення недостовірних даних. Якщо під час моніторингу виявляться будь-які невідповідності в наданих документах, ПФУ припиняє виплату пенсії;

особиста ініціатива громадянина. Пенсіонер сам подає заяву на тимчасову паузу в нарахуваннях. Зазвичай стається у випадках, коли пенсіонер отримує соціальну допомогу за кордоном;

смерть або офіційне зникнення безвісти: за таких обставин виплати припиняються на законодавчому рівні.

Що робити у разі припинення виплат без поважних причин

Якщо виплати припинилися через невідомі причини, необхідно якнайшвидше звернутися до відділення Пенсійного фонду вашого міста. Після усунення проблем та надання необхідних документів нарахування коштів буде відновлено.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні 2026 року окремі категорії українців отримають пенсійні виплати понад 26 000 гривень. Нараховувати такі суми будуть за спеціальним порядком для колишніх працівників держустанов, силовиків та осіб, які працювали у небезпечних для здоров'я умовах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що благодійна організація "Карітас України" надає агрогранти до 37 800 гривень для переселенців. Фінансова підтримка призначена для ВПО , які займаються сільським господарством у визначених громадах регіону та потребують коштів на купівлю обладнання, кормів чи свійських тварин.