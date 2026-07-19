Пенсія може бути більшою на законних підставах: хто має право на повторний перерахунок

Пенсіонерка, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських пенсіонерів можуть отримувати більшу пенсію, але навіть не здогадуються про це. Справа у тому, що Пенсійний фонд не переглядає деякі показники автоматично. Якщо ви самі не звернетесь із заявою, виплати можуть залишатися меншими, хоча можна законно їх збільшити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пенсійного юриста Михайла Вулаха.

Кому варто перевірити свою пенсію

Найбільше шансів на підвищення мають пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжували працювати. Особливо це стосується тих, хто у період із 2020 по 2026 рік:

працював неповний робочий день;

мав тривалі лікарняні;

був фізичною особою-підприємцем і сплачував мінімальний єдиний соціальний внесок;

отримував невелику офіційну зарплату.

Ці періоди могли суттєво знизити коефіцієнт заробітку, від якого залежить розмір пенсії.

Як відбувається перерахунок

Під час розрахунку пенсії враховується середній заробіток людини. Якщо серед хороших зарплат були місяці з дуже низькими доходами, вони зменшують загальний показник. Але закон дозволяє виключити з розрахунку окремі "невигідні" місяці. Після цього середній коефіцієнт заробітку стає вищим, а разом із ним може зрости і пенсія.

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Ще одна можливість збільшити виплати

Додатковий шанс мають пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок багато років тому, але після цього ще працювали. За законом із розрахунку пенсії можна виключити до 10% страхового стажу, якщо ці місяці негативно впливають на коефіцієнт зарплати.

Наприклад, якщо під час призначення пенсії людина мала 30 років стажу, то можна було виключити близько 30 місяців. Але якщо після виходу на пенсію вона ще кілька років працювала, загальний стаж збільшився. Тобто можна прибрати ще більше невигідних місяців.

Для цього також потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про повторну оптимізацію.

Які документи знадобляться

Перед зверненням фахівці радять отримати два документи:

розширене розпорядження про призначення або останній перерахунок пенсії, де видно розрахунок по кожному місяцю;

довідку ОК-5, якщо після виходу на пенсію людина офіційно працювала.

Також варто знайти у своїй пенсійній справі розділ із алгоритмом розрахунку заробітку. Саме там зазначено, скільки місяців уже виключили під час оптимізації.

Чи можуть після заяви зменшити пенсію

Це питання хвилює багатьох пенсіонерів. За словами фахівця, якщо після нового розрахунку виявиться, що пенсія мала б стати меншою, Пенсійний фонд залишить попередній, більш вигідний для людини розмір виплати. Тобто через таку заяву пенсію не повинні зменшити.

Чи потрібно звільнятися з роботи

Подати заяву на оптимізацію можуть як непрацюючі, так і працюючі пенсіонери. Після проведення перерахунку людина може й надалі працювати та отримувати вже збільшену пенсію.

Чи є сенс звертатися тим, хто давно на пенсії

Навіть якщо людина отримує пенсію вже 15–20 років, це не означає, що звертатися запізно. Закон не обмежує кількість звернень із заявою про перерахунок. Якщо з'явилися нові документи про заробітну плату або є підстави для оптимізації, пенсіонер може просити новий розрахунок.

Чому автоматичного перерахунку немає

За словами експерта, держава не проводить такі перерахунки автоматично. Якщо пенсіонер хоче скористатися можливістю збільшити виплати, потрібно самостійно подати потрібну заяву.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні масштабної індексації пенсій не передбачено. Водночас деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати завдяки віковим надбавкам у розмірі від 300 до 570 грн, а також разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Крім того, ветеранам війни та іншим пільговим категоріям виплатять від 450 грн до 3 100 грн залежно від статусу.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть збільшити пенсію, якщо після досягнення пенсійного віку не оформлюватимуть виплати й продовжать офіційно працювати. За кожен місяць відтермінування пенсія зростає на 0,5%, а якщо відкласти вихід більш ніж на п'ять років — на 0,75% за місяць. Водночас у Пенсійному фонді радять заздалегідь оцінити, чи буде таке рішення фінансово вигідним саме у вашому випадку.