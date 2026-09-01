Ціна на золото зростає: чи варто українцям купувати його зараз

Пара обирає ювелірні прикраси. Джерело: magnific.com

Ціна на золото залишається біля рекордних рівнів, хоча останніми днями метал помітно подешевшав. Станом на 1 вересня його вартість опустилася до 4 393,89 долара за тройську унцію. Інвестори стежать за новими даними зі США та рішеннями ФРС, які можуть вплинути на подальшу ціну золота.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Чому золото дорожчає

Однією з основних причин високої ціни на золото залишається попит з боку центральних банків. У другому кварталі 2026 року вони придбали 288,9 тонни металу — це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними World Gold Council, найбільше золота в першому півріччі придбали Польща, Узбекистан, Китай і Казахстан. Центральні банки продовжують розглядати дорогоцінний метал як спосіб диверсифікувати резерви на тлі економічної та геополітичної нестабільності.

Ще одним чинником є ситуація на світових фінансових ринках. Інвестори стежать за політикою Федеральної резервної системи США, оскільки зміна процентних ставок безпосередньо впливає на привабливість золота.

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Золото не приносить процентного доходу, тому в періоди високих ставок воно може поступатися облігаціям та іншим активам. Водночас побоювання щодо інфляції, геополітичні конфлікти та нестабільність на фінансових ринках підтримують попит на метал.

Що відбувається з ціною золота зараз

Попри загальний висхідний тренд, золото не дорожчає щодня. 1 вересня його ціна знизилася на 1,2% — до 4 393,89 долара за тройську унцію.

Напередодні золото впало більш ніж на 3% після заяв голови ФРС Кевіна Ворша щодо необхідності стримувати інфляцію. Його слова посилили очікування щодо можливого підвищення відсоткових ставок у США.

Тепер учасники ринку стежать за новими даними щодо ринку праці США. Зокрема, інвестори очікують звіт ADP та дані про зайнятість, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС щодо ставок.

Тому нинішню ситуацію на ринку не варто сприймати як гарантоване подальше подорожчання золота. Висока ціна одночасно означає і потенціал для зростання, і ризик різкої корекції.

Чи варто українцям купувати золото

Для українців золото може бути одним із способів диверсифікувати заощадження. Однак купувати його лише тому, що ціна вже сильно зросла, ризиковано.

Якщо людина розраховує заробити на швидкому перепродажу, то результат залежатиме від подальшої динаміки світових котирувань. Крім того, при купівлі фізичного золота слід враховувати різницю між ціною продажу та ціною, за якою метал можна буде продати.

Для довгострокових заощаджень ситуація інша. Золото може використовуватися як частина диверсифікованого портфеля, особливо якщо людина хоче мати актив, ціна якого не залежить безпосередньо від одного банку, компанії чи валюти.

Водночас експерти не радять вкладати всі заощадження в золото. Ціна металу може істотно змінюватися навіть протягом короткого періоду.

У якій формі українці можуть придбати золото

В Україні можна придбати золото, зокрема, у формі банківських металів та інвестиційних монет.

Національний банк зазначає, що інвестиційні монети України виготовляються із золота або срібла високої проби та призначені для інвестування й накопичення. Для золотих монет використовується проба 999,9.

При виборі фізичного золота слід звертати увагу не тільки на його ціну, а й на умови подальшого продажу. Якщо різниця між ціною купівлі та продажу буде значною, метал може виявитися невигідним для короткострокових вкладень.

Тому для людини, яка планує зберігати кошти кілька років, більш обережним підходом може бути поступова купівля невеликими сумами, а не вкладення всіх грошей одразу.

Чи може золото ще подорожчати

Подальша динаміка ціни золота залежатиме від кількох факторів, зокрема від політики ФРС США, стану американської економіки та геополітичної ситуації.

Якщо відсоткові ставки залишатимуться високими або зростатимуть, це може створювати додатковий тиск на ціну золота. Водночас економічна та геополітична нестабільність може підтримувати попит на метал.

Тому навіть за високої ціни золото залишається активом із потенціалом подальшого зростання, але його котирування можуть суттєво коливатися.

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